За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

Андрій Єрмак подякував Великій Британії за незмінну підтримку України, зокрема військову. У цьому контексті співрозмовники обговорили поточну ситуацію на фронті й важливість посилення захисту української енергетичної інфраструктури напередодні зими. Також відбувся обмін думками щодо зміцнення безпеки в Чорному морі проти російських терористичних атак.

Співрозмовники зосередили увагу на питанні імплементації Української формули миру та підготовці до проведення найближчим часом третьої зустрічі на рівні радників із національної безпеки та зовнішньополітичних радників лідерів держав. Андрій Єрмак запросив Тімоті Барроу особисто взяти участь у цьому заході.

Керівник Офісу Президента й радник голови британського уряду також обмінялися думками щодо подій на Близькому Сході й відзначили важливість захисту цивільного населення в умовах бойових дій.