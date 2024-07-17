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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Індії з питань нацбезпеки

18 липня 2024 року - 19:24

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Індії з питань нацбезпеки

Напередодні візиту Глави Української держави до Великої Британії керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки Прем’єр-міністра Республіки Індія Аджитом Кумаром Довалом, яка відбулася з ініціативи індійської сторони.

Співрозмовники обговорили нещодавній російський масований обстріл цивільної інфраструктури України, зокрема «Охматдиту» – однієї з найважливіших дитячих лікарень не лише в Україні, а й у Європі. Андрій Єрмак зазначив, що в «Охматдиті» рятують дітей з онкологічними захворюваннями, роблять найскладніші операції та відновлюють після найважчих травм. Він наголосив, що удар по цій лікарні став черговим проявом терористичних методів ведення війни з боку держави-агресорки.

Керівник Офісу Президента зазначив, що важливо, аби відносини України та Індії розвивалися. Але водночас має бути чітка позиція щодо агресії РФ проти нашої країни та шляху до справедливого миру на основі Формули миру.

Андрій Єрмак наголосив, що Індія та зокрема Прем’єр-міністр країни Нарендра Моді можуть відіграти важливу роль у досягненні справедливого миру для України.

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