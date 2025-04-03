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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Премʼєр-міністра Великої Британії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Премʼєр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом.

Андрій Єрмак поінформував про спільну з Президентом України поїздку до Сумської області, де точаться бої на кордоні з РФ.

Також під час розмови обговорили важливість дотримання режиму припинення вогню. Керівник Офісу Глави держави наголосив, що Україна дотримується домовленостей про припинення вогню щодо енергетичних об‘єктів. Водночас Росія продовжує обстріли української енергетичної інфраструктури.

Крім того, сторони обмінялися думками щодо ключових питань на шляху до наближення справедливого та сталого миру й наголосили на тому, що важливо надати надійні гарантії безпеки Україні та зберегти санкції проти Росії. Окрему увагу приділили збільшенню військової та фінансової підтримки України і європейському оборонному потенціалу.

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