Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента ПАР із питань національної безпеки

На виконання доручення Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Південно-Африканської Республіки з питань національної безпеки Сідні Муфамаді.

Андрій Єрмак відзначив регулярний діалог із Сідні Муфамаді – попередня розмова з ним відбулася тиждень тому.

Керівник Офісу Глави держави висловив сподівання, що новопризначений Посол ПАР в Україні, який сьогодні вручив вірчі грамоти Президентові Володимиру Зеленському, буде так само активно, як і його попередник, залучений до роботи над реалізацією Української формули миру.

Андрій Єрмак іще раз подякував Сідні Муфамаді за активну участь у всіх зустрічах на рівні радників із питань національної безпеки, що відбулися в Данії, Саудівській Аравії та нещодавно на Мальті.

«Ціную вашу особисту підтримку в залученні африканських країн до просування Української формули миру. Ми цінуємо приєднання Південно-Африканської Республіки до кількох робочих груп щодо Формули миру. Дякую за готовність приєднатися до робочої групи № 9 – щодо запобігання ескалації та повторенню агресії», – зазначив він.

Сторони обговорили підготовку до наступної зустрічі радників із питань національної безпеки щодо відновлення сталого та справедливого миру на основі Української формули миру.

Андрій Єрмак наголосив, що Україна зацікавлена в участі у наступному саміті Африканського Союзу, що відбудеться в лютому 2024 року в Ефіопії.