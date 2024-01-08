Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Бразилії

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головним радником Президента Бразилії Селсо Аморімом.

Очільник Офісу Глави держави поінформував про нещодавні російські масовані ракетні обстріли території України, у результаті чого постраждали цивільні об’єкти та громадяни. Радник Президента Бразилії висловив співчуття у зв’язку із загибеллю та пораненням людей.

Співрозмовники також обговорили підготовку до чергової зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру, яка відбудеться у Давосі.

«Мета – закінчити війну та досягти миру. Ми маємо дискусії щодо того, як досягти цієї мети, але Бразилія – країна, яка поважає міжнародне право та Статут ООН. Важливо продовжувати діалог, щоб знайти рішення», – наголосив Андрій Єрмак.