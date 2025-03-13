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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Туреччини

14 березня 2025 року - 16:46

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Туреччини

Керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Турецької Республіки з національної безпеки та зовнішньої політики Акіфом Чагатаєм Киличем.

Двостороння співпраця та безпекова ситуація в регіоні – одні з головних тем розмови.

Андрій Єрмак подякував Туреччині за незмінну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України, а також за послідовні зусилля для досягнення справедливого і тривалого миру.

Окрема увага – продовженню реалізації домовленостей, досягнутих за результатами нещодавнього візиту Президента Володимира Зеленського до Анкари. Сторони наголосили на тому, що подальша координація зусиль у політичній, безпековій та гуманітарній сферах є надзвичайно важливою.

Акіф Чагатай Килич привітав дипломатичні досягнення української делегації під час нещодавніх переговорів з американською стороною у Джидді.

Радник з національної безпеки Туреччини також підтвердив зацікавленість Анкари в усіх процесах, спрямованих на встановлення справедливого і тривалого миру для України. Він наголосив на тому, що важливо дотримуватися принципів міжнародного права та продовжувати співпрацю в межах міжнародних ініціатив.

Андрій Єрмак та Акіф Чагатай Килич домовилися підтримувати активний діалог на всіх рівнях задля зміцнення стратегічного партнерства між Україною й Туреччиною.

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