Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Гани з питань національної безпеки

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Республіки Гана з питань національної безпеки Проспером Дугласом Квеку Бані. Під час розмови також був присутній заступник керівника Офісу Президента Ігор Брусило.

Андрій Єрмак подякував Гані за підтримку резолюцій ООН, які засуджують російську агресію проти України.

«Ми прагнемо посилити взаємодію між Україною та Ганою. Гана є одним із найважливіших і перспективних партнерів України в Західній Африці. Вважаю, що нещодавнє відкриття Посольства України в Гані сприятиме нашій подальшій співпраці», – зазначив він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що Україна прагне досягти справедливого та сталого миру, проте Росія робить усе, щоб іще більше затягнути війну. Зокрема, свідченням цього Андрій Єрмак назвав жорстокий російський удар по Кривому Рогу, що забрав життя 20 людей, серед яких дев’ять дітей.

Окремо він зазначив, що наша держава залишається гарантом глобальної продовольчої безпеки та продовжує реалізацію гуманітарної ініціативи «Зерно з України».

Андрій Єрмак і Проспер Дуглас Кваку Бані також обговорили посилення двосторонньої співпраці між Україною та Ганою у сферах сільського господарства, цифрової трансформації, продовольчої безпеки, транспорту та освіти й домовилися активізувати практичний діалог у найближчій перспективі.