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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Тімоті Барроу

4 січня 2024 року - 23:00

На виконання доручення Президента України керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

Співрозмовники обговорили підготовку наступної зустрічі радників із національної безпеки та політичних радників лідерів країн щодо реалізації Української формули миру, яка відбудеться в січні в Давосі.

Керівник Офісу Президента України також докладно поінформував співрозмовника про наслідки нещодавніх масованих обстрілів українських міст і сіл, які здійснила Росія у період новорічних свят. Він акцентував, що від цих терористичних актів РФ загинули десятки українців та понад 150 були поранені.

Сторони погодилися з важливістю посилення протиповітряної оборони України, чому може сприяти, зокрема, Велика Британія.  

Андрій Єрмак також відзначив продуктивну роботу української та британської команд над угодою про безпекові гарантії для України, як це передбачено вільнюською Спільною декларацією країн G7.

Керівник Офісу Президента подякував уряду й народу Великої Британії за всю оборонну допомогу нашій державі та лідерство в підтримці України в боротьбі за свободу, демократію та безпеку у Європі.

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