Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Тімоті Барроу

За дорученням Глави держави керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Тімоті Барроу.

У продовження діалогу Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Великої Британії Ріші Сунака Андрій Єрмак і Тімоті Барроу обговорили підготовку до конференції щодо спільного оборонного виробництва.

Співрозмовники також приділили увагу Угоді про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Великою Британією, яку було підписано під час візиту Прем’єр-міністра Сполученого Королівства до нашої країни.

Тімоті Барроу відзначив безпрецедентну підтримку Угоди з боку парламенту та політичних партій Великої Британії, що свідчить про те, що британський народ також беззаперечно підтримує цей документ.

Керівник Офісу Президента подякував співрозмовнику за участь у зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньополітичних радників країн щодо імплементації Української формули миру, яка відбулася в Давосі. Сторони обговорили подальшу взаємодію в реалізації Формули.

Андрій Єрмак висловив подяку Королю Великої Британії Чарльзу ІІІ, Прем’єр-міністру Ріші Сунаку, обом палатам парламенту Сполученого Королівства та всьому британському суспільству за всебічну підтримку України в боротьбі з російським агресором.