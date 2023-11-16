Андрій Єрмак провів телефонну розмову з в. о. генерального секретаря Ради національної безпеки Таїланду

У межах постійного діалогу з державами Глобального Півдня керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з в. о. генерального секретаря Ради національної безпеки Королівства Таїланд Чатчаєм Бангчаудом.

Андрій Єрмак висловив подяку за послідовну підтримку суверенітету й територіальної цілісності України в умовах повномасштабної агресії Росії, що триває. Серед іншого йшлося про підтримку з боку Таїланду ключових ініціатив України в межах ООН, а також гуманітарну допомогу для подолання наслідків вторгнення РФ, зокрема надання прихистку вимушено переміщеним українцям.

Окрему увагу під час розмови було приділено реалізації української Формули миру, спрямованої на відновлення міжнародного правопорядку й поваги до цілей і принципів Статуту ООН. Керівник Офісу Президента подякував співрозмовнику за участь у третій зустрічі радників із питань національної безпеки та зовнішньої політики, що відбулася нещодавно на Мальті. Андрій Єрмак запросив тайську сторону взяти активну участь у практичній імплементації Формули миру та долучитися до підготовки й проведення майбутнього Глобального саміту миру.

У контексті Формули миру співрозмовники торкнулися питання ядерної безпеки та ролі МАГАТЕ в забезпеченні дотримання відповідних універсальних норм.

Сторони зупинилися на темі світової продовольчої безпеки. Очільник Офісу Глави держави відзначив готовність України й надалі виступати її гарантом і розповів про зусилля нашої держави із забезпечення функціонування альтернативного «зернового коридору» в Чорному морі. Андрій Єрмак запросив Таїланд приєднатися до глобальної гуманітарної ініціативи «Зерно з України» та взяти участь у її другому міжнародному саміті 25 листопада в Києві.

Під час розмови було скоординовано подальші кроки з метою активізації двостороннього політичного діалогу між Україною й Таїландом, а також взаємодії у багатосторонніх форматах, зокрема АСЕАН.