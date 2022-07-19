Андрій Єрмак провів телефонну розмову зі співголовою Комітету з міжнародних відносин Сенату США Джеймсом Рішем

Важливість інтенсифікації постачання зброї та посилення міжнародних санкцій керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак обговорив телефоном зі співголовою Комітету з питань міжнародних відносин Сенату США, сенатором Джеймсом Рішем.

Андрій Єрмак висловив надзвичайну вдячність Сполученим Штатам Америки за життєво необхідну для України двопартійну підтримку.

Керівник Офісу Президента поінформував сенатора про поточну ситуацію на фронті та про ефективність застосування ЗСУ американської зброї.

«Наявність достатньої кількості ефективної зброї та боєприпасів дасть Україні змогу пришвидшити успішне звільнення наших людей і територій, допоможе зберегти величезну кількість життів», – сказав Андрій Єрмак.

Він також розповів співрозмовнику про роботу міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола щодо рекомендацій урядам держав – союзників України для посилення санкційного тиску на Росію. Андрій Єрмак відзначив важливість визнання Росії державою – спонсором тероризму й висловив сподівання, що відповідна резолюція здобуде потужну підтримку під час голосування в Сенаті США.