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Андрій Єрмак провів відеоконференцію з послами України в африканських державах

1 квітня 2025 року - 09:25

Андрій Єрмак провів відеоконференцію з послами України в африканських державах

У форматі відеоконференції керівник Офісу Президента Андрій Єрмак обговорив із послами України в країнах Африки посилення міждержавної співпраці. Участь у розмові також узяли міністр закордонних справ Андрій Сибіга та заступник керівника офісу Глави держави Ігор Брусило.

Андрій Єрмак нагадав, що за дорученням Президента Володимира Зеленського впродовж останніх років була значно посилена політична присутність України на Африканському континенті, зокрема відбулося відкриття восьми дипустанов. Зараз є загалом 18 представництв України на Африканському континенті й усі вони мають важливе значення для подолання багаторічного впливу РФ на країни Африки. 

«Нам потрібна проукраїнська Африка. Закликаю до активної роботи 24/7, адже в нас немає часу на тривалі відпрацювання, бо йде війна і кожного дня ми сплачуємо високу ціну. Будь-яка допомога важлива. Це й про підтримку, це й про геополітику», – наголосив керівник Офісу Президента.

За словами Андрія Єрмака, першочерговими завданнями є активізація контактів з урядовцями африканських країн на всіх рівнях і залучення держав Африки до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Під час розмови також обговорили розвиток торговельно-економічної та військово-технічної співпраці, взаємодію в галузі освіти та активізацію зв’язків на рівні міжурядових комісій.

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