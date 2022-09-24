Андрій Єрмак провів відеозустріч із членами комітету зі збройних сил Палати представників США

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч у режимі відеоконференції з членами комітету зі збройних сил Палати представників Конгресу США.

У заході також взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави Роман Машовець, Андрій Смирнов, Андрій Сибіга та Ігор Жовква, голова фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді України Давид Арахамія, голова Служби зовнішньої розвідки України Олександр Литвиненко.

Андрій Єрмак подякував за допомогу, яку Україна отримує від США з початку повномасштабного російського вторгнення.

«Ми відчуваємо цю підтримку від усього американського народу. І хочу подякувати вам як членам Конгресу за ухвалення надзвичайно важливих рішень, які допомагають нам боротися», – наголосив він.

Керівник Офісу Президента також нагадав, що 21 вересня відбулася дуже важлива й радісна подія: із російського полону було звільнено 215 захисників України, зокрема двох американців.

«І я сподіваюся, що американські громадяни, які боролися за Україну, дуже скоро повернуться до своїх родин», – сказав Андрій Єрмак.

Він поінформував конгресменів про ситуацію на фронті та нещодавні успіхи Збройних Сил України, досягнуті завдяки героїзму та професіоналізму українських захисників і військовій допомозі від партнерів.

За словами очільника Офісу Президента, рішення, які ухвалило вчора керівництво РФ, жодним чином не вплинуть на плани України.

«Оголошена в Російській Федерації мобілізація покликана додати гарматного м’яса до того угруповання, яке налічує на території України понад 170 тисяч особового складу», – зазначив Андрій Єрмак.

Він наголосив, що на тлі указу російського Президента актуальність продовження та посилення допомоги з боку США лише зростає. Керівник Офісу Глави держави нагадав, що для максимально ефективної координації цих процесів налагоджена надзвичайно тісна взаємодія між військово-політичним керівництвом України та США, відбувається постійне інформування партнерів про ситуацію на фронті та використання наданої зброї.

Заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець предметно поінформував конгресменів про нагальні потреби Збройних Сил України в озброєнні та військовій техніці.

Зі свого боку заступник керівника Офісу Глави держави Андрій Смирнов розповів про ініціативу української сторони стосовно створення спеціального трибуналу, який розглядатиме злочин агресії проти України.

Він переконаний, що підтримка цієї ідеї з боку США як одного з лідерів демократичного світу і, зокрема, з боку американських конгресменів є вкрай важливою.

«Створення такого трибуналу – це вже не питання війни в Україні, це питання існування всього цивілізованого світу, демократії та глобальної архітектури безпеки. І нам дуже потрібен голос США в питанні запровадження такого механізму», – зазначив Андрій Смирнов.

Голова комітету з питань збройних сил Палати представників Адам Сміт подякував українській стороні за надану інформацію. Він також наголосив на важливості притягнення Росії до відповідальності за злочини, скоєні під час цієї війни.