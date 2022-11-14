Андрій Єрмак провів засідання Координаційної ради України з питань захисту та безпеки дітей за участю Антоніу Гутерріша, послів країн G20 та правозахисників

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів у форматі відеоконференції засідання Координаційної ради України з питань захисту та безпеки дітей, що відбулося за участю Генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша, представників структур Організації Об’єднаних Націй, послів країн G20, дитячих омбудсменів. Загалом до заходу долучилися понад 100 осіб.

Андрій Єрмак наголосив, що зустріч має сприяти якнайшвидшому припиненню масових злочинів, які РФ скоює стосовно сотень тисяч українських дітей.

«Наша мета – припинити насильницьку передачу чи депортацію дітей з України до Російської Федерації та вжити всіх необхідних заходів задля їх безпечного повернення і возз'єднання сімей відповідно до інтересів дитини та до міжнародного права», – зазначив очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак подякував Антоніу Гутеррішу за те, що попри участь у саміті лідерів «Великої двадцятки» він знайшов час особисто долучитися до зустрічі щодо розв’язання цього важливого питання.

Генеральний секретар ООН зі свого боку наголосив: діти мають бути з їхніми родинами й тими, хто любить і опікується ними, і закликав до дій в інтересах дітей.

«Ми знаємо про дітей, які були вивезені на російську територію. Ці випадки мають бути ретельно досліджені й розслідувані. Не можна погоджуватися на спрощення процедури отримання громадянства, які призводять до спрощення усиновлення дітей російськими родинами. Ми маємо вимагати доступу до українських дітей, які перебувають на території Російської Федерації», – наголосив він.

Антоніу Гутерріш зазначив, що інтереси дітей будуть найкраще забезпечені шляхом повернення до їхніх родин, і ЮНІСЕФ та Верховний комісар з прав людини використовуватимуть усі засоби, щоб працювати в цьому напрямі.

Керівник Офісу Президента нагадав, що міжнародне гуманітарне право класифікує масову примусову депортацію дітей під час конфлікту як воєнний злочин, і закликав присутніх активно розповідати світові про юних українців і злочини Росії проти них, вживати заходів для запобігання новим злочинам. Він також подякував послам України та країн-партнерів, дитячим омбудсменам, які брали участь у заході.

«Нам украй потрібна ваша допомога. Впевнений: усі, хто тут зібрався, мають велике серце. І ми разом зробимо все можливе й неможливе, щоб урятувати наших дітей», – додав Андрій Єрмак.

Він розповів, що за результатами зустрічі кожен із її учасників отримає рекомендації та інформаційні матеріали, які зможе поширити серед світової спільноти, а високоповажні посли – передати главам своїх держав.

«Це дуже важливо напередодні саміту, про який я вже сказав», – наголосив керівник Офісу Президента.

Під час зустрічі було обговорено спільні дії, які можуть допомогти у припиненні злочинів РФ проти неповнолітніх українських громадян. Зокрема, це може бути допомога у встановленні місця перебування дітей із використанням механізму залучення третьої країни, оскільки дипломатичні відносини України з Росією розірвані. Також важливим є поширення заклику до РФ негайно скасувати спрощену процедуру отримання громадянства Росії для українських дітей-сиріт, дітей, які залишилися без піклування батьків. РФ також має надавати органам ООН і міжнародним організаціям повну інформацію про українських дітей, примусово вивезених або депортованих до Росії. Крім того, було запропоновано розглянути можливість залучення Міжнародного комітету Червоного Хреста задля повернення депортованих неповнолітніх громадян України та визначити структури ООН, які можуть взяти участь у цьому процесі.

Радник – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дарія Герасимчук зазначила, що станом на 14 листопада, за даними державного порталу «Діти війни», до Росії з України депортовано 10 764 дитини.

«Закликаємо вас допомогти нам урятувати наших українських дітей і зупинити геноцид українського народу. Адже сьогодні це українська дитина, а завтра, на жаль, може бути дитина будь-якої іншої національності», – сказала вона.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець акцентував, що російська влада відкрито віддає накази щодо примусової депортації українських дітей і всіляко сприяє всиновленню їх росіянами.