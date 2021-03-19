Андрій Єрмак провів засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад, на якому обговорювалася допомога бізнесу й людям під час посилення карантинних заходів

В Офісі Президента України відбулося підготовче засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад, на якому було обговорено виплату допомоги бізнесу та людям, які можуть отримати збитки внаслідок посилення карантинних обмежень через поширення коронавірусу.

Засідання пройшло у форматі відеоконференції за участю керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака, його заступників Кирила Тимошенка та Юлії Свириденко, міністра фінансів Сергія Марченка, міністра охорони здоров'я Максима Степанова, міністра розвитку громад та територій Олексія Чернишова та голів обласних державних адміністрацій, представників об’єднаних територіальних громад і мерів міст.

«Хотів би, щоб ми одразу розпочали роботу нашого Конгресу з реальних рішень і результатів. Тобто хочеться із самого початку зруйнувати міф, що всі ці установи, всі ці організації, які багато разів створювалися, – вони створювалися лише на папері й жодного руху чи реальних рішень для наших громадян не давали. Хочемо, щоб створення Конгресу дійсно принесло нам усім якісні зміни», – зазначив Андрій Єрмак.

Він нагадав, що Президент поставив завдання у найближчі роки підвищити якість життя громадян у регіонах.

«Завдання – кардинально змінити Україну, довести кожному місту чи селу, що вони довірили владу ефективним і, що важливо, чесним людям. Для цього ми маємо зробити життя наших людей кращим. Це приведе Україну до тієї перемоги, яку всі ми бажаємо бачити», – наголосив керівник Офісу Президента.

З метою підвищення рівня життя людей у регіонах нещодавно указом Володимира Зеленського був створений Конгрес місцевих та регіональних влад, який координуватиме співпрацю центральної й місцевої влади.

«Як каже Президент, центральна та місцева влада – це не конкуренти, не суперники, а насамперед партнери. Тому ми відкинемо все, що заважає нормально працювати й рухатися вперед», – сказав Андрій Єрмак.

Він додав: «Унікальність нашого Конгресу в тому, що ця платформа дає можливість врахувати інтереси всіх учасників – від великого міста до маленьких містечок, мати прямий діалог, без посередників, і розробляти рішення, які будуть в інтересах усіх громадян нашої країни. Це дуже важливо».

Керівник Офісу Президента повідомив, що одне з головних питань сьогоднішнього засідання – обговорення механізму спільної підтримки місцевого бізнесу в умовах запровадження додаткових карантинних обмежень.

«Усі розуміють, як важко сьогодні бізнесу, і Президент наполягає, що зараз, у тяжкі часи, підтримка підприємців недостатня. Тому ми разом з представниками місцевої влади повинні посилити цю підтримку для спрощення життя людей», – сказав Андрій Єрмак.

Заступник керівника Офісу Президента, виконавчий секретар президії Конгресу Кирило Тимошенко наголосив на необхідності розробки спільних заходів органів державної влади та місцевого самоврядування для підтримки бізнесу в умовах карантину, адже вже декілька областей України перебувають у «червоній» зоні, і невдовзі людям буде потрібна допомога.

За словами Юлії Свириденко, для підтримки малого й мікробізнесу та найманих працівників підприємств, діяльність яких буде призупинена через посилення карантину, можна використати механізм, що вже продемонстрував свою ефективність у грудні 2020 року.

«Буде можливість подати заявку на порталі державних послуг «Дія» і гарантовано отримати з державного бюджету виплату в розмірі 8 тисяч гривень», – повідомила вона.

Крім того, місцева влада матиме змогу додати до суми державної допомоги кошти з місцевого бюджету, збільшивши таким чином загальну суму матеріальної допомоги на одну людину.

Представники місцевої влади загалом підтримали ініціативу щодо компенсацій підприємцям, водночас зауважили, що ОТГ мають різні можливості та вже сформовані бюджети.

«Думаю, що наші мери підтримають цю ініціативу. Вона хороша, бо ми будемо виплачувати людям, які в «червоній» зоні втрачають можливість заробітків», – зауважив голова Тернопільської ОДА Володимир Труш.

Також було зазначено, що на травень планується проведення засідання Конгресу під головуванням Президента Володимира Зеленського.