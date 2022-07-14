Андрій Єрмак провів засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові, на якому був презентований план відновлення України

Під головуванням керівника Офісу Глави держави Андрія Єрмака відбулося розширене засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при Президентові, у якому взяли участь посли іноземних держав та очільники дипломатичних представництв України за кордоном.

Засідання було присвячене презентації Fast Recovery plan – плану відновлення України від наслідків повномасштабної війни Росії проти нашої держави.

Як наголосив Андрій Єрмак, найважливіше сьогодні – визначити, як найефективніше подбати про українських громадян, які страждають від російської агресії.

«Росія цілеспрямовано обстрілює мирні міста, нищить локації, де немає військових об’єктів. Тому нам потрібно досягти «ефекту Фенікса» – відновлення та покращення того, що знищено й спалено, швидко і без зволікань», – сказав він.

Керівник Офісу Президента зазначив, що в державному бюджеті передбачено майже 3 млрд грн на відновлення постраждалих українських сіл, селищ, містечок і великих міст. За ці кошти розбирають завали, ремонтують дахи, замінюють вікна, проводять роботи на Охтирській, Чернігівській, Кременчуцькій ТЕЦ. Український бізнес також долучився до відновлення зруйнованої соціальної інфраструктури.

Водночас Андрій Єрмак зауважив, що в складних умовах війни Україні потрібна міжнародна допомога. Саме тому Президент Володимир Зеленський під час усіх переговорів з лідерами іноземних держав порушує питання залучення інвестицій для відбудови України, ініціював міжнародну донорську платформу United24.

Керівник Офісу Глави держави переконаний, що кейс відбудови України має стати історією успіху для всієї Європи.

«Україна має стати еталоном відновлення й прикладом для майбутніх поколінь. Україна буде величезним будівельним та інвестиційним майданчиком, який може дати поштовх розвитку європейських економік», – наголосив Андрій Єрмак.

За його словами, план відновлення України передбачає також системні внутрішні реформи, які максимально інтегрують нашу країну у європейську та євроатлантичну спільноту.

Керівник Офісу Президента зауважив, що більшу частину Fast Recovery plan можна буде втілити в життя після війни, але є необхідний мінімум, який треба реалізовувати зараз.

Як зауважив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, план відновлення України має два ключові виміри. Згідно з першим, відбудова країни та реформи мають відбуватися відповідно до найкращих правил і практик ЄС, адже метою нашої держави є членство у Євросоюзі. Другий вимір передбачає регіональний принцип, коли іноземні партнери беруть шефство над різними регіонами країни, фінансують і беруть безпосередню участь у підготовці й реалізації проектів відбудови.

Денис Шмигаль також закликав очільників місцевих адміністрацій, міських голів, керівників громад активізувати спілкування з колегами з країн-партнерів, які мають намір брати участь у відбудові України, та домовлятися з ними про розробку спільних проектів.

Під час презентації Fast Recovery plan заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко наголосив, що метою плану є швидке відновлення житлової, освітньої, медичної інфраструктури та об’єктів житлово-комунального господарства, зруйнованих під час війни.

За його словами, на сьогодні загальна сума для реалізації Fast Recovery plan становить 17 млрд дол. США. Він передбачає відновлення 100% житлового фонду на деокупованих територіях, а також частини шкіл, садочків, лікарень та об'єктів ЖКГ (усього понад 38 тис. об'єктів).

«Саме таку кількість визначили обласні адміністрації та місцеві ради як критично необхідну для відновлення, щоб українці могли повернутися додому на деокуповані території», – сказав він.

Кирило Тимошенко наголосив, що задля забезпечення прозорості та контрольованості процесу отримання й використання допомоги від міжнародних партнерів завершується розробка державної онлайн-системи обліку всіх руйнувань та стану відновлення об’єктів.

«Ця система передбачає прозорий контроль за всіма процесами на шляху від фіксації руйнування об’єктів до введення їх в експлуатацію, з урахуванням використаних обсягів фінансування та джерел їх походження. Кожен донор матиме доступ до цієї системи», – розповів він.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Сибіга наголосив, що на міжнародному рівні, зокрема під час нещодавньої конференції в Лугано, розпочалася активна дискусія щодо повоєнного відновлення України.

«Очікуємо, що за підсумками цієї дискусії буде вироблено комплексний план повоєнної відбудови України, аналог Плану Маршалла, з максимальним залученням наших міжнародних партнерів з усіх куточків світу», – зазначив Андрій Сибіга.

За його словами, патронат іноземних держав над окремими регіонами й містами має стати важливим інструментом відновлення.

Так, Болгарія висловила готовність допомогти у відновленні одного з південних регіонів України, Велика Британія готова долучитися до відбудови Києва та області, Греція – до відновлення Одеси, Іспанія – окремих районів столиці, Італія та Албанія – до відбудови Ірпеня, Нідерланди – Херсонської області, Польща – Харківської області, Чехія – Дніпропетровщини, Франція – Чернігівщини та деяких міст Київщини.

Крім того, Азербайджан і Марокко розглядають можливість долучитися до відновлення окремих об’єктів в Ірпені та Одесі, Туреччина – до відбудови Харкова.

Андрій Сибіга закликав послів іноземних держав до активнішої роботи спільно з керівниками територіальних громад для визначення першочергових потреб і пріоритетних проектів.

Зі свого боку Посол Нідерландів в Україні Йоганнес де Мол наголосив, що його країна готова допомагати Україні, яка сьогодні демонструє надзвичайну стійкість та захищає цінності всієї Європи. Дипломат зазначив, що в Україні розвинена децентралізація, є потужні регіони, і важливою є координація центральної та місцевої влади під час підготовки планів відновлення.