Андрій Єрмак провів зустріч із німецькою делегацією на чолі з державним секретарем МЗС ФРН і державним секретарем Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з німецькою делегацією на чолі з державним секретарем МЗС ФРН Томасом Баґґером та державним секретарем Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку, представником ФРН у Координаційній платформі донорів для відновлення України Йохеном Фласбартом.

Андрій Єрмак відзначив високий рівень співпраці між Україною та Німеччиною й висловив щиру подяку Федеральному канцлеру Олафу Шольцу, Президенту Франку Вальтеру Штайнмаєру та всьому німецькому народу за потужну всебічну допомогу Україні в протидії повномасштабній російській агресії.

Важливою темою обговорення стала підготовка до Конференції з відновлення України, що має відбутися в Берліні в червні. Керівник Офісу Глави держави подякував Німеччині за співорганізацію цього заходу та акцентував, що за його підсумками мають бути досягнуті конкретні результати.

«Сподіваємося, що Німеччина покаже гарний приклад іншим міжнародним партнерам і продемонструє лідерство у відновленні України», – наголосив Андрій Єрмак.

Окремо було обговорено питання створення спільних оборонних виробництв.