Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із помічником Генерального секретаря НАТО Девідом Кеттлером.

Андрій Єрмак відзначив важливість візиту високого представника Альянсу, який засвідчив міцну політичну підтримку нашої країни з боку НАТО, а також налаштованість на подальше поглиблення актуальної практичної взаємодії з Україною.

Керівник Офісу Глави держави поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті. Відбувся обмін думками стосовно наявних військових загроз із боку Росії, а також її можливостей і далі застосовувати ракети та ударні дрони проти нашої країни.

Андрій Єрмак окремо відзначив необхідність подальшого посилення протиповітряної оборони України сучасними системами, які мають члени Альянсу, зокрема для захисту від російських ракетних атак.

Він також висловив сподівання на якнайшвидше отримання нашою країною від партнерів бронетехніки, передусім бойових танків, та іншого озброєння, необхідного для звільнення тимчасово окупованих територій.

Співрозмовники обговорили підготовку до саміту НАТО у Вільнюсі в липні поточного року.

«Сподіваємося, що у Вільнюсі союзники зможуть ухвалити рішення щодо модальностей і можливих часових меж подальшого руху України до членства в Альянсі», – зазначив керівник Офісу Президента.

Крім того, Андрій Єрмак наголосив на необхідності активізації діалогу з країнами – членами НАТО щодо забезпечення дієвих гарантій безпеки для України після завершення війни.

«Нашій країні необхідні надійні міжнародні гарантії безпеки, які б унеможливили повторення російської агресії в майбутньому», – акцентував він.