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Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн G7 щодо української формули миру

9 грудня 2022 року - 23:06

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн «Великої сімки», акредитованими в Україні.

Він презентував іноземним дипломатам формулу миру, запропоновану Президентом України Володимиром Зеленським під час онлайн-виступу на саміті G20, який відбувся на індонезійському Балі в листопаді. 

Як зазначив очільник Офісу Глави держави, напрацювання такого документа важливе для подолання російського наративу, особливо поширеного в країнах Африки, Латинської Америки та Азії, що нібито Росія готова до перемовин і закінчення війни, а Україна відмовляється. 

«На переконання Президента, ми потребуємо чіткого відкритого плану миру», – констатував керівник Офісу Глави держави й докладно поінформував дипломатів про пункти, із яких складається план. 

Зокрема, Андрій Єрмак наголосив, що Україна просуває формулу миру на всіх міжнародних зустрічах, круглих столах і пояснює, яким має бути справедливе закінчення цієї війни. 

«Ми прагнемо бути відкритими, прозорими й зрозумілими для кожного у світі», – заявив керівник Офісу Президента.

Він наголосив: українська формула миру побудована таким чином, щоб закінчити війну й унеможливити повторення агресії, захоплення територій, а також ядерного, продовольчого шантажу та завдання шкоди екології. 

Андрій Єрмак зазначив, що Україна розраховує на підтримку формули миру країнами – учасницями G7 і пропонує державам стати лідерами у виконанні тих чи інших її пунктів. 

«Крім того, ми ініціюємо запуск дипломатичного процесу для роботи над упровадженням формули. Першим практичним кроком може стати зустріч лідерів, щоб продемонструвати єдність у прагненні миру», – сказав він.

Очільник Офісу Глави держави подякував представникам країн G7 за підтримку України в боротьбі з агресією Росії. Він наголосив, що їхня допомога важлива як для українського війська, яке протистоїть російському загарбнику, так і для цивільного населення, яке має пережити зиму в умовах, коли РФ продовжує атаки на українську енергетичну інфраструктуру. 

Крім того, Андрій Єрмак закликав до продовження співпраці в питанні подолання продовольчої кризи, зокрема шляхом реалізації ініціативи Президента Володимира Зеленського Grain from Ukraine.

«Світ має знати, що Штати, Канада, Німеччина, Японія, Франція, Велика Британія, Італія – ми разом. І ми допомагаємо людям, зокрема дітям, у Африці, Азії, а не Росія. І ця криза сталася тому, що Росія вторглася в Україну», – резюмував керівник Офісу Президента.

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