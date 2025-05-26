Андрій Єрмак провів зустріч із представниками бізнесу, присвячену посиленню роботи Ради з питань підтримки підприємництва

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із представниками українського бізнесу.

Він подякував підприємцям за все, що вони роблять для країни, і наголосив: без бізнесу не може бути сильної держави.

Андрій Єрмак розповів про зустріч у Стамбулі та подальшу дипломатичну роботу України заради досягнення справедливого та сталого миру.

Очільник Офісу Глави держави повідомив, що найближчим часом має відбутися зустріч Президента України з бізнесом у новому форматі.

«Президент розглядає нашу Раду насамперед як основу того, що формуватиме разом із Главою держави та урядом економічну політику й стратегію нашої країни», – акцентував Андрій Єрмак.

За його словами, після закінчення війни український бізнес і громадяни мають чітко розуміти, як країна рухатиметься до нової стратегії свого економічного розвитку.

«Концепція Президента, уряду не змінюється: рухатися до максимальної дерегуляції бізнесу, максимальної приватизації, окрім підприємств, які мають стратегічне значення для національної економіки», – сказав очільник Офісу Глави держави.

Перша віцепремʼєр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко зазначила, що за пропозицією Президента до обговорення урядових ініціатив щодо покращення бізнес-клімату та попередніх напрацювань із Радою з питань підтримки підприємництва додали секторальні та регіональні напрямки.

«Ми зі свого боку розуміємо та стоїмо на позиції, що має бути приватизація всього, що можна приватизувати, спецрежим для інвестування в «оборонку», точно потрібен спецрежим для прифронтових територій – розуміючи, що ми не зможемо відновитися дуже швидко. І уряд зараз працює над усіма механізмами та інструментами», – зауважила вона.

Радник очільника Офісу Президента Юрій Каціон поінформував, що вже створений розширений перелік членів Ради. До неї увійде понад 75 фахових представників усіх галузей із різних регіонів України. Сформовано понад 10 тематичних і галузевих комітетів для ефективної та професійної роботи щодо опрацювання всіх питань, які виникають у бізнесу. Крім того, відбулося кілька нарад урядовців і представників бізнес-спілок.

«Фактично це вже старт роботи Ради у розширеному складі. Визначені проблемні питання, які турбують бізнес у різних секторах. Сьогодні ці питання вже опрацьовуються на рівні міністерств і відомств, готуються відповідні законопроєкти», – додав він.

Заступник керівника Офісу Глави держави Віктор Микита нагадав, що в Україні працює національна платформа «Діалог влади та бізнесу», у межах якої всі голови обласних військових адміністрацій щотижня зустрічаються з бізнесом. Завдяки цьому вдалося зібрати понад 100 тис. відгуків та отримати чітке розуміння проблем у кожному регіоні.

За його словами, у першому кварталі цього року надходження до місцевих бюджетів зросли на 19 % порівняно з минулим роком.

«Зараз кожен регіон завдяки обласному бюджету має низку програм підтримки бізнесу. Вже фактично більш ніж мільярд гривень підтримки одержує бізнес у галузях рослинництва й тваринництва, а також релокований бізнес», – розповів Віктор Микита.