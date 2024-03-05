Андрій Єрмак провів зустріч із Санною Марін

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з колишньою Прем'єр-міністеркою Фінляндії Санною Марін, яка входить до Міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України.

У зустрічі також узяли участь радники очільника Офісу Глави держави Дарія Зарівна та Олександр Бевз.

Андрій Єрмак подякував Санні Марін за її зусилля, спрямовані на підтримку України, зокрема у складі Міжнародної робочої групи, а також у межах Інституту глобальних змін Тоні Блера, разом із делегацією якого вона прибула з візитом до України.

«Ви знаєте, що в Україні вас дуже цінують, цінують те, що ви робите для України. І ми завжди раді бачити й вітати вас», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Він поінформував співрозмовницю про ситуацію на фронті та нещодавню російську атаку з використанням ударних дронів «Шахед» на житлові будинки Одеси, внаслідок якої загинули 12 людей, зокрема п’ятеро дітей.

Андрій Єрмак акцентував на важливості продовження підтримки України з боку партнерів, зокрема фінансової, оборонної, політичної. Вважлива підтримка кожного зі світових лідерів, наголосив керівник Офісу Президента.

Окремо він відзначив долучення Санни Марін до діяльності Міжнародної робочої групи з питань безпеки та євроатлантичної інтеграції України.

«Дуже важливо, що ви приєдналися до цієї групи. Ми чекаємо від неї великих результатів для України та колективної безпеки євроатлантичного регіону», – зазначив очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак висловив переконання, що запрошення нашої країни до Альянсу не призведе до ескалації, а, навпаки, буде свідченням сили західних демократій.

Керівник Офісу Президента також поінформував Санну Марін про підготовку першого Глобального саміту миру у Швейцарії та співпрацю в цьому напрямі з ключовими партнерами й країнами Глобального Півдня. Співрозмовники обговорили питання ядерної безпеки.

Санна Марін зі свого боку зазначила, що, крім співпраці з Міжнародною групою, разом із представниками Інституту Тоні Блера допомагає Україні щодо інтеграції в ЄС. За словами колишньої Прем’єр-міністерки Фінляндії в межах цього процесу у неї заплановані зустрічі з представниками українського уряду та відвідання низки об’єктів.