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Андрій Єрмак провів зустріч із заступницею помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Робін Данніган

8 жовтня 2021 року - 16:54

Андрій Єрмак провів зустріч із заступницею помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Робін Данніган

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак 7 жовтня провів зустріч із заступницею помічника Державного секретаря США з питань Європи та Євразії Робін Данніган, яка перебувала в Києві з першим візитом.

Андрій Єрмак відзначив важливість візиту Робін Данніган в Україну в контексті двосторонніх відносин зі Сполученими Штатами.

«Успішний візит Президента України до США свідчить про нові можливості для розбудови українсько-американських відносин. Ухвалена президентами України та США амбітна спільна заява є дорожньою картою для подальшого розвитку наших відносин», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак і Робін Данніган обговорили підготовку до проведення засідання оновленої Комісії стратегічного партнерства, включно з підписанням оновленої Хартії стратегічного партнерства між Україною та Сполученими Штатами.

Під час зустрічі окремо порушувалося питання подальшої взаємодії в енергетичній сфері. Крім того, сторони обговорили загрози в енергетичній галузі, які становить проект «Північний потік – 2».

Андрій Єрмак акцентував на важливості долучення США до переговорного процесу з мирного врегулювання на сході України.

Робін Данніган наголосила на важливості здійснення реформ в Україні, необхідності посилення антикорупційних інституцій та поінформувала про готовність Сполучених Штатів і надалі підтримувати ці стратегічні ініціативи.

Керівник Офісу Президента підтвердив повну налаштованість української сторони розбудовувати успішно створену незалежну антикорупційну інфраструктуру.

Андрій Єрмак подякував США за участь у саміті Кримської платформи та приєднання до його підсумкової декларації, висловивши сподівання на подальшу активну підтримку роботи платформи з боку Сполучених Штатів.

Також Андрій Єрмак висловив подяку американській стороні за направлення офіційної представницької делегації для участі в пам’ятних заходах у зв’язку з 80-ми роковинами трагедії Бабиного Яру.

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