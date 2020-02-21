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Андрій Єрмак провів зустріч з Дмитром Козаком у Мінську

1 березня 2020 року - 13:47

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Мінську зустрівся із заступником керівника Адміністрації Президента Російської Федерації Дмитром Козаком.

У переговорах також взяли участь представники української та російської делегацій.

Під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі «всіх на всіх», про яке домовилися лідери «Нормандської четвірки» на саміті в Парижі у грудні 2019 року.

Андрій Єрмак зазначив про намір провести наступний трек обміну в березні.

Учасники зустрічі наголосили на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих під час саміту у Нормандському форматі.

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