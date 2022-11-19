Андрій Єрмак провів зустріч з Ізабель Дюмон

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з дипломатичною радницею Президента Франції з питань континентальної Європи та Туреччини Ізабель Дюмон.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовницю про критичні пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок російських масованих ракетних атак. Він подякував французькій стороні за надану гуманітарну допомогу й готовність відповісти на запити нашої країни щодо обладнання, необхідного для відновлення пошкодженого енергетичного сектору.

Сторони продовжили обговорення модальностей реалізації пропозицій щодо міжнародних гарантій безпеки для України на основі Київського безпекового договору. Окрему увагу було приділено такому першочерговому елементу гарантування безпеки нашої країни, як створення сучасної високоефективної системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Керівник Офісу Глави держави та радниця Президента Франції розглянули питання співпраці у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Андрій Єрмак поінформував про перебіг підготовки Україною проекту відповідної резолюції ГА ООН та скоординував подальші дії з французькою стороною для забезпечення підтримки цього акта під час голосування.

Керівник Офісу Президента відзначив послідовні зусилля України з метою продовження роботи Чорноморської зернової ініціативи та нову програму «Зерно з України» для допомоги найбіднішим країнам Африки, яка має офіційно стартувати 26 листопада. Він висловив сподівання на активне практичне залучення Франції до реалізації цього важливого гуманітарного проекту.

Також було обговорено питання підготовки до проведення в Парижі 13 грудня поточного року Форуму з відновлення України та Конференції з підтримки громадянської стійкості в Україні у зимовий період, які мають сприяти залученню міжнародної допомоги, зокрема за участю французьких компаній.