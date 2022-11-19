Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Щоб був мир, маємо зробити неможливими всі елементи російської агресії – звернення Президента України до учасників Halifax International Security Forum
Щоб був мир, маємо зробити неможливими всі елементи російської агресії – звернення Президента України до учасників Halifax International Security Forum

19 листопада 2022 року - 10:06

Переглянути всі відео
ностанні новини

Андрій Єрмак провів зустріч з Ізабель Дюмон

19 листопада 2022 року - 11:41

Щоб був мир, маємо зробити неможливими всі елементи російської агресії – звернення Президента України до учасників Halifax International Security Forum

19 листопада 2022 року - 09:53

Ніде на фронті не пасуємо перед ворогом, на визначених ділянках готуємо майбутні успіхи – звернення Президента України

18 листопада 2022 року - 23:28

У Херсоні відкрилися «Пункти Незламності», де містяни можуть зарядити телефони й зігрітися

18 листопада 2022 року - 21:52

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Херсонщину та Миколаївщину
Робоча поїздка Президента України на Херсонщину та Миколаївщину

14 листопада 2022 року - 13:21

Перейти до всіх галерей

Андрій Єрмак провів зустріч з Ізабель Дюмон

19 листопада 2022 року - 11:41

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з дипломатичною радницею Президента Франції з питань континентальної Європи та Туреччини Ізабель Дюмон.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовницю про критичні пошкодження енергетичної інфраструктури України внаслідок російських масованих ракетних атак. Він подякував французькій стороні за надану гуманітарну допомогу й готовність відповісти на запити нашої країни щодо обладнання, необхідного для відновлення пошкодженого енергетичного сектору.

Сторони продовжили обговорення модальностей реалізації пропозицій щодо міжнародних гарантій безпеки для України на основі Київського безпекового договору. Окрему увагу було приділено такому першочерговому елементу гарантування безпеки нашої країни, як створення сучасної високоефективної системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Керівник Офісу Глави держави та радниця Президента Франції розглянули питання співпраці у створенні спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України. Андрій Єрмак поінформував про перебіг підготовки Україною проекту відповідної резолюції ГА ООН та скоординував подальші дії з французькою стороною для забезпечення підтримки цього акта під час голосування.

Керівник Офісу Президента відзначив послідовні зусилля України з метою продовження роботи Чорноморської зернової ініціативи та нову програму «Зерно з України» для допомоги найбіднішим країнам Африки, яка має офіційно стартувати 26 листопада. Він висловив сподівання на активне практичне залучення Франції до реалізації цього важливого гуманітарного проекту.

Також було обговорено питання підготовки до проведення в Парижі 13 грудня поточного року Форуму з відновлення України та Конференції з підтримки громадянської стійкості в Україні у зимовий період, які мають сприяти залученню міжнародної допомоги, зокрема за участю французьких компаній.

Версія для друку