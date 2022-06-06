Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з парламентською делегацією Республіки Корея на чолі з головою керівної партії «Сила народу» Лі Джун Соком.

На початку заходу Андрій Єрмак наголосив на важливості відвідання корейською делегацією України в цей вирішальний для нашої держави час, а також висловив подяку за послідовну підтримку Кореєю територіальної цілісності й суверенітету України.

Керівник Офісу Президента зазначив, що сьогодні перед нашою країною стоїть головне завдання – перемогти у цій неспровокованій війні, яку розпочала Росія.

За словами Андрія Єрмака, мета України – якнайшвидше досягнення миру, оскільки що довше триває війна, то більше зростають ризики для всього світу. Водночас він зробив акцент на тому, що для перемоги нашій державі особливо потрібна військова допомога.

«Ми впевнені, що це буде наша перемога й перемога наших друзів і партнерів», – сказав керівник Офісу Президента.

Під час зустрічі було наголошено на важливості того факту, що висока корейська делегація особисто ознайомилася із ситуацією в Україні, а також відвідала Бучу та Ірпінь, де мала змогу побачити наслідки жахливих воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками.

Цей візит та його результати також допоможуть визначити ключові напрямки для подальшого поглиблення співпраці між двома країнами, зокрема під час відбудови регіонів України, які зазнали величезних руйнувань від війни.

У цьому контексті Андрій Єрмак повідомив про ініціативу Президента Володимира Зеленського щодо запрошення країн демократичного світу взяти шефство над тим чи іншим регіоном або містом України, яке потребує відновлення, та запропонував корейській стороні долучитися до цього амбітного проекту.

Керівник Офісу Глави держави та делегація Республіки Корея також обговорили окремі перспективні напрями повоєнної співпраці, зокрема в галузі інноваційного автомобілебудування. Ці та інші потенційно цікаві спільні проекти Андрій Єрмак запропонував обговорити під час відеоконференції за участю членів уряду та представників бізнесу двох країн.

Окремо Андрій Єрмак торкнувся питання роботи, яку веде українська сторона спільно з партнерами з розробки багатосторонньої угоди щодо гарантій безпеки для України.