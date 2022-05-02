Андрій Єрмак провів зустріч з представниками культури та спорту

За дорученням Президента України Володимира Зеленського керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів зустріч у режимі відеоконференції з представниками культури та спорту – режисерами, акторами, естрадними виконавцями, театральними діячами, керівниками музейних установ, композиторами.

Від імені Президента Андрій Єрмак подякував діячам культури за їхню активну громадянську позицію під час російського вторгнення в Україну.

Він зазначив, що сьогодні українські митці захищають Батьківщину в підрозділах оборони, виступають у бомбосховищах, перед нашими військовими та переселенцями.

Керівник Офісу Глави держави наголосив, що більшість представників сфери культури та спорту долучилися до волонтерської діяльності, збирають кошти для нашої армії та біженців, залучають міжнародну підтримку. Також вони нагадують світові про жахіття війни й важливість підтримати боротьбу України за життя та свободу.

«Я переконаний, що завдяки нашим митцям і спортсменам увесь цивілізований світ продовжить об'єднуватися навколо України. Українська культурна індустрія отримає колосальний розвиток. Ми разом будемо створювати для цього всі умови», – сказав Андрій Єрмак.

За його словами, сьогодні агресор руйнує історичні пам’ятки, музеї та спортивні об’єкти в Україні. Керівник Офісу Президента переконаний, що після нашої перемоги буде відбудовано кожен заклад культури та спортивний комплекс.

«Зараз – історичний момент, тому що на Україну дивиться весь світ. Ми представляємо нашу героїчну націю, нашу героїчну країну. Дуже важливо, щоб цей інтерес переріс у спільні проекти», – зазначив Андрій Єрмак.

Він зауважив, що сьогодні багато виконавців світового рівня хочуть виступати на одній сцені з українськими артистами.

Керівник Офісу Глави держави наголосив на тому, що Президент Володимир Зеленський і його команда роблять усе, щоб Україна якнайшвидше приєдналася до Європейського Союзу. У цьому контексті важливим є створення потужної групи друзів нашої держави за участю провідних країн світу.

Українські артисти мають вести активний діалог зі світовою спільнотою та розповідати історії про війну в Україні, щоб у інших державах не забували про цю трагедію, зазначила телеведуча Марія Єфросініна.

Вона запропонувала проводити міжнародні марафони й телемости за участю виконавців із різних країн.

«Зараз – перехідний момент, пошук інтонації для того, щоб продовжувати говорити зі світом про те, що в Україні все ще – страшна війна. Треба шукати цю інтонацію», – сказала Марія Єфросініна.

Режисер Алан Бадоєв зауважив, що нині мистецтво має показати, як війна в Україні позначиться на подіях як у Європі, так і у світі. Для цього треба залучати міжнародні фестивальні та мистецькі майданчики.

«Треба, щоб вони зрозуміли: ми – це також ви, і це наша спільна проблема. Треба перейти від гасел і дописів до більш глибинного, «артового» впливу», – сказав Алан Бадоєв.

Режисер також запропонував провести телемости між невеликими населеними пунктами України та європейськими містами.

Андрій Єрмак висловив пропозицію щодо створення при Офісі Президента організаційної групи щодо проведення таких телемостів. Він нагадав, що країни-партнери підтримали ініціативу Володимира Зеленського щодо кураторської допомоги під час повоєнного відновлення населених пунктів України.

Зі свого боку лідер гурту «Антитіла» Тарас Тополя наголосив на важливості підтримки концертної індустрії у воєнний період, а також розв'язання законодавчих проблем щодо захисту авторських прав.

Також до зустрічі приєдналися артисти, які підтримують своїми виступами українських захисників у різних куточках країни. Зараз вони готуються до концертів у Дніпропетровській області.

Актор студії «Квартал 95» Олександр Пікалов, який захищає Україну у лавах Національної гвардії, закликав інших артистів долучатися до творчої підтримки наших воїнів.

«Треба буде розширювати діапазон (концертів. – Ред.), треба їхати в більш гарячі точки. Дайте можливість їхати вперед», – зазначив він.

Він повідомив, що актор «Кварталу 95» Євген Кошовий виступає у групі, яка гастролює біля Житомира.

Співак Дмитро Шуров наголосив, що такі концерти мотивують українських захисників та піднімають їхній бойовий дух.

Акторка театру та кіно Ірма Вітовська висловилася за створення продукту, який буде спрямований на популяризацію української історії за кордоном та спростування російських наративів про Україну.

«Для нас це важливо як для сильного гравця, який не йде до Європи, а повертається до Європи. І чому ми повертаємося, чому ми претендуємо на Європу – їм (європейцям. – Ред.) треба розтлумачити», – сказала вона.

Співачка Тіна Кароль розповіла про проект шоу, присвяченого питанню історичної самоідентифікації України.

«Шоу спрямоване на підтримку українських артистів, які залишилися без грошей і без сцени», – повідомила вона.

Телеведучий Олександр Педан закликав акцентувати увагу на популяризації спортивних заходів під час війни. Зокрема, він запропонував проводити благодійні фестивалі та дитячі турніри на підтримку Збройних Сил України. Такі заходи можуть стати цікавим дозвіллям для дітей-переселенців.

Заступниця голови Київської міської державної адміністрації Олена Говорова зазначила, що завдяки Фонду солідарності на підтримку української олімпійської спільноти виділяються кошти на тренування спортсменів та їхню участь у міжнародних змаганнях.

«Багато країн відгукнулися на те, щоб наші спортсмени мали змогу тренуватися, змагатися, проживати – продовжувати свою спортивну кар’єру», – розповіла вона.

Головний режисер Національної опери України імені Тараса Шевченка Анатолій Солов’яненко розповів, що актори опери та балету проводять гастролі за кордоном з метою підтримки української культури.

Поет Юрій Рибчинський наголосив, що попри війну українські митці мають продовжувати повноцінну творчу та концертну діяльність.

«Єдина зброя, яка в нас із колегами є, – це музика, це поезія, і це найшвидше, що може сьогодні піти на загал.… Головне, щоб кожен із нас робив свою справу заради перемоги», – сказав Юрій Рибчинський.

Директор-художній керівник Івано-Франківського академічного обласного музично-драматичного театру імені Івана Франка Ростислав Держипільський зазначив, що артисти мають не лише виїздити на гастролі до населених пунктів на сході, а й виступати перед тимчасовими переселенцями у західних регіонах країни.

Директор Національного художнього музею України Юлія Литвинець наголосила на важливості вдосконалення безпекових норм зі збереження музейних експонатів. Вона зазначила, що зараз музей працює для закордонних відвідувачів і готує декілька нових проектів. Зокрема, в Іспанії на основі колекції Національного художнього музею заплановано реалізувати проект, присвячений українській національній ідентичності.

«Він (проект. – Ред.) буде пов’язаний із тим, чим Україна відрізняється від Росії, що Україна – це не Росія і що наше мистецтво, особливо наш український авангард, є базовим авангардом для всього світу», – зауважила Юлія Литвинець.

Зі свого боку Андрій Єрмак запропонував створити окрему групу в Офісі Президента задля обговорення всіх питань та ініціатив, які були запропоновані під час зустрічі. Він закликав долучатися до роботи цієї групи та висувати якомога більше творчих ініціатив.

«Йдемо до нашої перемоги. У будь-який час, якщо є питання та проблеми – звертайтеся», – сказав керівник Офісу Глави держави.