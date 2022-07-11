Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч з радником Прем’єр-міністра Чеської Республіки з питань зовнішньої політики та безпеки Томашем Пояром.

Андрій Єрмак високо оцінив зусилля уряду Чехії та особисто Прем’єр-міністра Петра Фіали щодо рішучої підтримки нашої держави та надання озброєння для потреб ЗСУ. Він висловив сподівання, що відповідна співпраця України й Чехії лише зміцнюватиметься.

Було обговорено важливість посилення санкційного тиску на Росію, зокрема шляхом підготовки та ухвалення чергового, сьомого пакету санкцій ЄС. У цьому зв’язку було представлено результати діяльності міжнародної експертної групи Єрмака-Макфола для врахування у подальшій підготовці санкцій.

«Приємно відзначити, що 55% пропозицій групи вже враховані в практичній роботі щодо запровадження санкцій», – наголосив керівник Офісу Президента.

Окрему увагу під час зустрічі було приділено взаємодії двох держав по лінії європейської інтеграції, передусім у контексті пріоритетів нинішнього чеського головування у Раді Європейського Союзу.

Андрій Єрмак висловив подяку чеським партнерам за підтримку рішення держав ЄС щодо надання Україні статусу кандидата на вступ. Він наголосив, що подальша підтримка з боку Праги є важливою для якомога швидшого започаткування переговорного процесу щодо вступу України до Євросоюзу.

Керівник Офісу Президента ознайомив Томаша Пояра з практичними зусиллями України щодо підготовки дієвих безпекових гарантій для нашої держави. Андрій Єрмак зауважив, що під його керівництвом та за співголовування колишнього Генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена створено спеціальну Групу з питань міжнародних безпекових гарантій, метою діяльності якої є підготовка рамкового документа щодо відповідних гарантій для України.