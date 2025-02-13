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Андрій Єрмак провів зустріч зі спецпредставником Президента США Кітом Келлогом

14 лютого 2025 року - 14:06

Андрій Єрмак провів зустріч зі спецпредставником Президента США Кітом Келлогом

У Мюнхені керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зустрівся зі спецпредставником Президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Головна тема зустрічі – координація роботи для досягнення тривалого миру.

«Путін ніколи не грає за правилами. Не дайте себе обдурити. Росіяни завжди насміхалися із Заходу, але завжди його копіювали. Їхній нинішній “поворот на Схід” – не глибока культурна зміна, а тактичний хід для досягнення своїх цілей. Росіяни поважають лише силу та зневажають тих, хто її не застосовує. Росія зупиняється не тоді, коли обіцяє, а коли змушена це зробити», – наголосив керівник Офісу Президента.

Особливу увагу приділили продовженню підтримки України. Адже, за словами Андрія Єрмака, допомагати Україні зараз набагато дешевше, ніж протистояти сильнішій Росії пізніше. Прикладом цього він назвав Мінські угоди, після яких РФ зміцнила свою армію та розпочала повномасштабне вторгнення. Саме тому такою важливою є сильна позиція зараз, щоб досягти справедливого й тривалого миру.

Очільник Офісу Глави держави наголосив, що будь-які домовленості без сильного примусу Росії не працюватимуть, оскільки контроль над Україною є основою імперських амбіцій РФ. Саме тому Україні необхідні міцні гарантії безпеки та відповідальність Росії за все скоєне проти нашої країни та українського народу.

Андрій Єрмак і Кіт Келлог також обговорили підготовку запланованих зустрічей на найвищому рівні та візит спецпредставника Президента США в Україну.

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