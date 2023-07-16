Андрій Єрмак разом із дипломатами іноземних держав відвідав ЧАЕС, де відбулось обговорення реалізації Формули миру Володимира Зеленського

На виконання доручення Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із главами та представниками іноземних представництв та місій, акредитованих в Україні. Зустріч відбулась на території Чорнобильської атомної електростанції та була присвячена реалізації Формули миру Президента Володимира Зеленського, зокрема виконанню пунктів, які стосуються ядерної і радіаційної безпеки.

У заході взяли участь керівники посольств країн G7 та Представництва ЄС в Україні, очільники та члени дипломатичних представництв Польщі, Словаччини, Чехії, Литви, Естонії, Латвії, Туреччини, Швеції, Нідерландів, Данії, Норвегії, Бразилії, Індії, Іспанії, Республіки Корея, Єгипту та Ватикану, а також Координатор системи ООН в Україні. В режимі онлайн доєдналися також представники посольств Індонезії, Австралії, Саудівської Аравії, Аргентини, Мексики, Чилі.

Андрій Єрмак зазначив, що це вже третя зустріч у такому форматі, і привітав послів і дипломатичних представників, які сьогодні вперше приєдналися до такого формату консультацій.

Керівник Офісу Президента зауважив, що місцем нинішньої зустрічі недарма була обрана Чорнобильська АЕС, щоб її учасники могли на власні очі побачити, які наслідки може мати недотримання ядерної безпеки. Андрій Єрмак нагадав, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські війська захопили ЧАЕС, де у 1986 році сталася відома на увесь світ ядерна катастрофа, пошкодили обладнання станції та облаштували свої позиції в забрудненому радіацією ґрунті.

«Їхня діяльність тут загрожувала світовій ядерній безпеці. Саме тому ми дуже стурбовані ситуацією на Запорізькій АЕС, яка досі окупована. І сьогодні можна лише теоретично уявляти, якими будуть наслідки, якщо щось станеться», – сказав він.

Андрій Єрмак наголосив, що запропонована Володимиром Зеленським Українська формула миру покликана сприяти вирішенню глобальних криз та ризиків, які РФ створює для всього світу своїми діями.

За його словами, Україна ініціює спільне створення міжнародних механізмів, які можуть бути застосовані у разі будь-якого збройного конфлікту у світі і знайдуть своє відображення в змінах до міжнародного права та резолюціях Генеральної Асамблеї ООН.

«Маємо зупинити цю російську агресію і запобігти іншим потенційним проявам агресії в Україні та інших місцях планети. Також потрібно боротися з наслідками війни в усьому світі. Ми повинні зробити світ безпечнішим», – підсумував керівник Офісу Президента.

Під час відвідування ЧАЕС іноземні дипломати ознайомилися з роботою Сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2). Також вони оглянули комплекс нового безпечного конфайнменту, що був збудований для захисту персоналу ЧАЕС, населення і довкілля від впливу джерел ядерної і радіаційної небезпеки.

Співробітники Чорнобильської АЕС розповіли главам іноземних диппредставництв про те, що відбувалося на станції під час її окупації російськими військами протягом 35 днів на початку повномасштабної війни. Зокрема, були зруйновані лінії електропередачі, що живлять системи охолодження станції, наслідком чого стало зростання радіаційного фону. Також була пошкоджена наукова лабораторія, зруйнована система моніторингу радіації. Збитки від дій окупантів для Зони відчуження оцінено в 100 млн євро.

Під час спілкування з дипломатами міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець зазначив, що для відновлення ядерної безпеки світу Україна повинна мати контроль над усіма такими об’єктами, як Чорнобильська та Запорізька АЕС.

Міністр також розповів, що агресія РФ проти України вже завдала збитків довкіллю на понад 54 млрд доларів. На кліматичному саміті СОР27 у Єгипті Президент України запропонував створити платформу для оцінки збитків довкіллю від війни, ця робота вже ведеться. Питанням відшкодування збитків та протидії екоциду РФ займається Міжнародна робоча група щодо екологічних наслідків війни, співголовами якої є керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак та колишній комісар ЄС з питань довкілля, екс-міністр закордонних справ Швеції Маргот Вальстрем.

Зі свого боку міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що під час окупації персонал ЧАЕС працював 600 годин без ротації, перебуваючи фактично у стані ув’язнених поруч з озброєними людьми.

Він поінформував дипломатів про поточну ситуацію та ризики у зв’язку з триваючої окупацією росіянами Запорізької АЕС, а також про наслідки підриву дамби Каховської ГЕС.

Урядовці наголосили, що єдиний спосіб забезпечити ядерну безпеку – це виведення російських військ із Запорізької АЕС і повернення станції під контроль України. І зокрема саме тому радіаційна та ядерна безпека, екоцид і негайний захист навколишнього середовища – є важливими пунктами Формули миру Президента Володимира Зеленського, заради виконання якої має об’єднати зусилля весь світ.

Заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький акцентував, що Українська формула миру та її ключові елементи вже підтримані у низці міжнародних документів, зокрема резолюції ГА ООН від 23 лютого 2023 року. Він також поінформував, що низка елементів Української формули миру взяті в роботу різними державами, які виявили готовність стати лідерами або учасниками в реалізації певних пунктів.