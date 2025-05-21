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Андрій Єрмак скоординував із радниками лідерів держав Північної Європи та Балтії позиції щодо переговорів про мир

21 травня 2025 року - 22:53

Андрій Єрмак скоординував із радниками лідерів держав Північної Європи та Балтії позиції щодо переговорів про мир

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-розмову з дипломатичними представниками лідерів держав Північної Європи та Балтії для координації позицій щодо переговорів про досягнення справедливого та сталого миру.

Андрій Єрмак поінформував про перемовини в Стамбулі, зустрічі Президента України в Італії та Ватикані, а також про розмову Володимира Зеленського з Президентом США Дональдом Трампом і лідерами країн Європи.

Очільник Офісу Глави держави зазначив, що першим кроком після переговорів із російською стороною має бути реалізація домовленості про обмін полоненими у форматі «1000 на 1000». Друге – це визначення місця проведення наступної зустрічі з представниками РФ.

Під час розмови також приділили увагу подальшому санкційному тиску на РФ за затягування війни з її боку.

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