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На жаль, світ досі не отримав ясної відповіді з Росії щодо численних пропозицій припинити вогонь, російські обстріли та штурми продовжуються – звернення Президента
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Андрій Єрмак скоординував із європейськими партнерами процес припинення вогню

12 травня 2025 року - 21:22

Андрій Єрмак скоординував із європейськими партнерами процес припинення вогню

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів розмови з представниками інституцій Європейського Союзу, країн Північної Європи та Балтії, Великої Британії, Франції та Німеччини.

Українська сторона поінформувала партнерів про готовність Президента України Володимира Зеленського до зустрічі в Туреччині з Володимиром Путіним.

«Україна зробить усе можливе для досягнення припинення вогню та початку переговорів про встановлення справедливого та сталого миру. Наша позиція – конструктивна», – наголосив Андрій Єрмак під час розмов.

Керівник Офісу Президента поінформував партнерів з інституцій ЄС і країн Північної Європи та Балтії про зустріч лідерів України, Великої Британії, Франції, Німеччини та Польщі в Києві й деталі ухваленої ними Спільної заяви про припинення вогню з 12 травня.

Андрій Єрмак окремо подякував дипломатичному раднику Президента Франції, раднику Прем’єр-міністра Великої Британії та представнику Відомства Федерального канцлера за результативний візит лідерів їхніх країн до України та успішне проведення чергового засідання коаліції охочих.

Українська сторона скоординувала подальші кроки з європейськими партнерами.

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