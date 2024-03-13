Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен провели чергову зустріч Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Генеральний секретар НАТО у 2009–2014 роках, експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен провели чергову зустріч в онлайн-форматі Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України.

Співрозмовники обговорили просування нашої країни на шляху до інтеграції в євроатлантичну систему безпеки та необхідні кроки для цього.

«Запрошення Україні вступити в НАТО не призведе до ескалації війни, а навпаки – відсутність запрошення стане сигналом для нових ескалацій. Важливо розуміти, що Путін уже перейшов «червоні лінії», він – новий Гітлер після Другої світової війни. Для нього не існує раціональних аргументів, які змусять його зупинитись», – зазначив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента також поінформував членів групи щодо ситуації на фронті та наголосив на важливості якнайшвидшого ухвалення з боку Конгресу США рішення про підтримку України.

Також Андрій Єрмак розповів про підготовку до першого Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії.

«Ніхто вже не обговорює саму ідею саміту, а дискутують щодо формату, результатів, документів, які можуть бути узгоджені на саміті. І, звісно, наша принципова позиція, щоб на першому інавгураційному саміті миру були лише країни, які поважають міжнародне право, тому Росію не буде запрошено на нього», – зазначив він.

Генеральний секретар НАТО у 2009–2014 роках, експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен наголосив на важливості подальшої військової підтримки України.

«Наша відповідальність полягає в тому, що ми рішуче налаштовані гарантувати перемогу України. В іншому разі ми ризикуємо отримати небезпеку не лише для України, а й для всього світу. Путін наполягає на тому, що цю війну неможливо виграти. Ми не можемо прийняти ці кремлівські заклики. Нам потрібно дати відсіч сміливою пропозицією, що є метою нашої групи», – сказав Андерс Фог Расмуссен.

Він додав, що члени Міжнародної робочої групи мають використовувати всі наявні інструменти, аби Україна отримала все необхідне для захисту мирного населення та воїнів на лінії фронту. Також Андерс Фог Расмуссен відзначив важливість продовження роботи на рівні країн – членів НАТО задля досягнення позитивних рішень на саміті Альянсу, який має відбутися у Вашингтоні.

Всі присутні детально висловилися щодо питань подальшої роботи групи та підтримки України.

З української сторони в зустрічі взяли участь: віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, а також радники керівника Офісу Глави держави Дарія Зарівна та Олександр Бевз.