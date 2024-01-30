Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен започаткували Міжнародну робочу групу з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України

За дорученням Президента Володимира Зеленського в Офісі Глави держави відбулося перше, установче засідання Міжнародної робочої групи з безпекових питань та євроатлантичної інтеграції України, співголовами якої стали керівник Офісу Президента Андрій Єрмак та Генеральний секретар НАТО у 2009–2014 роках, експрем’єр-міністр Данії Андерс Фог Расмуссен.

Основна мета групи – напрацювання системного бачення подальшої інтеграції України у євроатлантичний безпековий простір як один із ключових чинників регіональної та світової безпеки.

«Неспровокована російська агресія проти України завдала нищівного удару по світовому порядку, заснованому на правилах. Водночас вона підірвала засади безпекової архітектури, яка склалася після холодної війни», – сказав Андрій Єрмак, відкриваючи засідання.

Він наголосив, що Росія перетворилася на головне джерело загроз для всієї Європи, тож вона має програти.

«Україна – ключ до Європи. Це означає одне: Росія мусить програти війну, яку розпочала. Ми дуже вдячні всім, хто допомагає нам на шляху до перемоги», – зазначив керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив на важливості оновлення системи гарантування європейської та євроатлантичної безпеки, яка унеможливить повторення агресії проти України чи початок нового, ще масштабнішого конфлікту у Європі.

Керівник Офісу Глави держави нагадав, що за результатами діяльності Міжнародної робочої групи з питань безпекових гарантій для України, очолюваної ним та Андерсом Фогом Расмуссеном, підготовлено Київський безпековий договір – системне бачення гарантій безпеки для України до набуття членства в НАТО. Цей документ було покладено в основу вільнюської Спільної декларації G7 про підтримку України, а згодом – і низки двосторонніх безпекових угод, першу з яких уже укладено з Великою Британією.

Водночас Андрій Єрмак зазначив: для унеможливлення повторення агресії у Європі Україна має стати повноправним членом Альянсу.

«Продовжуючи цей успішний шлях, ми з Андерсом вирішили започаткувати нову групу для найважливіших питань: питань безпеки та інтеграції України до НАТО», – сказав він.

За словами керівника Офісу Президента, до складу нової Міжнародної робочої групи увійшли справжні друзі України, які допомагають нашій державі з перших днів повномасштабної російської агресії.

«Ваша експертиза й ваша адвокація здатні визначити майбутнє світу. Я щиро вірю, що спільнота політиків і фахівців найвищого світового рівня, які тут зібралися, допоможе Україні пройти цей шлях безпекової інтеграції у євроатлантичний простір», – сказав Андрій Єрмак, звертаючись до членів Міжнародної робочої групи.

Співголова новоствореної групи Андерс Фог Расмуссен наголосив, що її склад свідчить про високий рівень підтримки інтеграції України у євроатлантичну систему безпеки.

«Нам потрібно зараз сформулювати чітке бачення майбутніх безпекових домовленостей України, щоб чітко дати зрозуміти Путіну, що ми не дозволимо йому досягти своїх військових цілей», – наголосив він.

На переконання Андерса Фога Расмуссена, Росія й надалі загрожуватиме європейській безпеці, якщо не буде створено структури для її стримування та запобігання військовим конфліктам у майбутньому.

«Це в інтересах не лише України, а й усієї євроатлантичної спільноти», – додав він.

Як зазначив колишній Генеральний секретар НАТО, нова архітектура безпеки має ґрунтуватися на трьох стовпах: по-перше, система довгострокових гарантій безпеки для України, по-друге, членство у Європейському Союзі, по-третє, членство в НАТО.

За його словами, одним із важливих завдань цієї робочої групи має бути визначення виконання умов, необхідних для запрошення України до вступу в НАТО.

До складу робочої групи, крім співголів Андрія Єрмака та Андерса Фога Расмуссена, також увійшли: експрезидентка Литви Даля Грібаускайте, колишній Президент Польщі Александр Квасневський, колишній Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, колишня Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін, колишня державна секретарка США Гілларі Клінтон, експрем'єр-міністр Польщі Марек Белька, колишній Прем'єр-міністр Словаччини Мікулаш Дзурінда, експрем'єр-міністр Швеції Карл Більдт, колишній міністр закордонних справ Великої Британії лорд Вільям Хейг, колишня міністерка закордонних справ, внутрішніх справ і оборони Франції Мішель Алліо-Марі, співголова комітету зовнішньої політики та оборони парламенту Німеччини Омід Нуріпур, колишній міністр оборони, міністр юстиції та генеральний прокурор, міністр закордонних справ Канади Пітер Маккей, колишній верховний головнокомандувач ОЗС НАТО у Європі Веслі Кларк, колишній спеціальний представник США в Україні Курт Волкер, ексзаступник Генерального секретаря НАТО Хайнер Браусс (Німеччина), колишній заступник Генерального секретаря НАТО Гідрімас Єглінскас (Литва).

У засіданні Міжнародної робочої групи також узяли участь: з українського боку – заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, заступник міністра закордонних справ України Микола Точицький, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна, радник керівника Офісу Глави держави Олександр Бевз; з боку команди Андерса Фога Расмуссена – головний виконавчий директор Rasmussen Global Фабріс Потьє, політичний директор Rasmussen Global Хор’я Недельцу, директор з питань комунікацій Rasmussen Global Тім Аллан.