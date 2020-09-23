Андрій Єрмак: ТКГ – це консультаційний майданчик, а не представництво держави, але завдяки роботі групи досягнуто найтривалішого припинення вогню за сім років

Офіційну позицію української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) озвучують її глава, другий Президент України Леонід Кравчук, та його заступник, віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Про призначення народного депутата Миколи Тищенка в ТКГ замість увільненого Вітольда Фокіна не йдеться. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак в ефірі телеканалу «Україна 24».

За його словами, запросити Вітольда Фокіна до ТКГ було колективним рішенням, яке ухвалювалося з урахуванням того, що він народився на Донбасі та має великий досвід державного управління. Водночас раніше заяв, що розходилися б з офіційною позицією делегації, не звучало.

«Відбулася ситуація, коли слова та заяви Вітольда Фокіна вже мали публічний характер. І вони не збігалися з офіційною позицією української делегації. Саме тому Президент прийняв таке рішення про те, щоб виключити пана Фокіна з ТКГ», – сказав Андрій Єрмак.

«Кожен має право на свою позицію, але якщо ця позиція стає публічною в настільки чутливій і делікатній тематиці, безумовно, цьому повинна бути дана оцінка, і вона була дана», – додав він.

Керівник Офісу Президента зазначив, що Вітольд Фокін ніколи не зустрічався з Главою держави, але постійно відбуваються консультації з Леонідом Кравчуком та Олексієм Резніковим. І саме вони можуть офіційно озвучувати позицію української делегації в ТКГ.

Водночас Андрій Єрмак закликав не переоцінювати висловлювання й деякі проміжні домовленості, що з'являються в процесі роботи ТКГ.

«Тристороння контактна група – це консультаційний майданчик. Це не представництво держави, відповідно, жодні рішення, які приймає ТКГ, не несуть політичних зобов'язань для держави Україна. Люди, які там працюють, роблять це на громадських засадах, не отримують зарплату і фактично напрацьовують рішення, які потім імплементуються через органи, які можуть ці рішення вже юридично та політично приймати», – заявив він.

Очільник Офісу Глави держави також повідомив, що рішення про те, хто замінить Вітольда Фокіна в ТКГ, буде ухвалюватися після консультацій з главою української делегації Леонідом Кравчуком.

«Якщо він вважатиме необхідним, щоб на цьому місці хтось з’явився, – він буде самостійно ухвалювати це рішення. Поки що це питання на порядку денному не стоїть», – зазначив Андрій Єрмак.

Він також заперечив наміри щодо призначення членом української делегації в ТКГ народного депутата Миколи Тищенка, про що повідомляла низка ЗМІ. За його словами, таке питання навіть не розглядалося.

«Я думаю, до таких розмов підштовхнула фотографія Тищенка з Кравчуком під час зустрічі представників ТКГ з групою народних депутатів», – додав керівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак наголосив, що завжди керується правилом, що інтереси держави та суспільства стоять на першому місці порівняно з інтересами друзів і навіть сім'ї.

«Микола став депутатом, і в нас відбулася розмова. Я йому сказав: це твоя робота, і я б дуже хотів, щоб у тебе все вийшло. Але в мене є принцип – я не буду ні підтримувати, ні лобіювати», – зазначив корівник Офісу Президента.

Андрій Єрмак також повідомив, що наразі триває підбір прес-секретаря української делегації в ТКГ, щоб оперативно подавати суспільству інформацію щодо переговорів, щоб не було маніпуляцій і викривлень.

«Мінська платформа на сьогодні є єдиною – при всіх питаннях, які до неї є. Вони є, ми з ними боремося, ми їх відстоюємо. Але є речі, які чуєш при черговій «зраді» через те, що хтось десь сказав... І хочеться поставити питання: скажіть, а підписання положення про передачу кордону після виборів?! Адже це підписав не Зеленський, і не Єрмак, і навіть не Фокін», – додав він.

Керівник Офісу Президента наголосив, що завдяки роботі української делегації в ТКГ вдалося досягти встановлення найдовшого періоду припинення вогню на Донбасі.

«Шкода, рідко наші політики й навіть засоби масової інформації говорять про той факт, що це найбільше і найтриваліше припинення вогню за всі сім років. І важливість цього розумієш, тільки коли перебуваєш на передовій, а ми з Президентом буваємо там дуже часто. Що таке збереження життя, що таке, коли хлопці, які там знаходяться, зовсім по-іншому це цінують», – сказав він.

Андрій Єрмак нагадав, що на сьогодні Володимир Зеленський проїхав майже 150 км по всій лінії зіткнення на Донбасі.

«І Президент сказав – і ми це виконаємо: ми проїдемо всі 400 кілометрів», – додав Андрій Єрмак.