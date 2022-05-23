Андрій Єрмак у Давосі: На кону – майбутнє Європи та світу, і заради майбутнього зло має бути зупинене

Росія сьогодні – це оселя зла, а зло має бути зупинене, адже, не отримавши покарання, воно завжди повертається. Про це сказав керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак під час виступу на відкритті Russian War Crimes House у межах Всесвітнього економічного форуму, який триває у Давосі.

«У нашому домі, в Україні, – війна. Її принесли орди катів, ґвалтівників та вбивць у російській уніформі. На вигляд вони як люди. Та те, що вони коять на нашій землі, позбавляє їх права називатися людьми», – зазначив Андрій Єрмак.

Він зауважив, що дім російських солдатів, які скоюють воєнні злочини, – це оселя зла.

«І зміна назви колись Російського дому в Давосі (Russian War Crimes House – «Дім воєнних злочинів Росії». – Ред.) – це не просто символічно. Це справедливо. Це чесно. Бо на наочних прикладах показує і її (Росії. – Ред.) світогляд, і її всесвіт», – сказав керівник Офісу Глави держави.

За його словами, доказом цього слугують реальні історії життя українських громадян, зокрема дітей, які стали жертвами війни, розв’язаної Росією проти України.

«Та жодна з цих історій не є історією про супутні жертви конфлікту. Вони всі – про геноцид. Російські солдати вбивають українців, тому що вони – українці. Російська армія руйнує Україну, бо це – Україна. Саме в цьому полягає мета й сенс цього вторгнення», – наголосив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента України зауважив, що російські злочинці не гребують жодною позицією з переліку ознак геноциду, що міститься в Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього (1948).

«У цьому документі, крім убивств, катувань і каліцтв за ознакою приналежності до певної групи, є такі пункти, як скорочення та запобігання народженню дітей. Певно, кожен із вас бачив кадри знищення пологового будинку в Маріуполі. Та він не єдиний, їх десятки зруйнованих по всій Україні. А ще – тисячі пошкоджених лікарень, шкіл і садочків», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Серед ознак геноциду є також насильницька передача дітей іншим групам, зазначив він. У цьому контексті Андрій Єрмак повідомив, що, за даними російських джерел, станом на 21 травня Росія депортувала на свою територію більш як 232 тисячі дітей.

«Понад дві тисячі з них – або сироти, або розлучені з батьками. Тим часом російський парламент готується до спрощення процедури усиновлення російськими громадянами українських дітей. Це не про гуманізм. Це про шаленство ненависті та знищення під гаслами гуманізму», – акцентував Андрій Єрмак.

Він наголосив: геноцид – один із найогидніших злочинів, відомих людству. Та найгірше те, що його завжди підтримує мовчазний народ, який до втрати людяності боїться власного тирана.

«Давос – місце сили. Тут уже півстоліття твориться новий світ. Якби мені випала честь скласти гасло Давоського форуму, я б запропонував «Повага. Синергія. Співдружність». Та сьогодні новий світ народжується в Україні. Ми захищаємося від руйнівної й безжальної сили. Від імперії, для якої геноцид і злочини проти людяності – це рутина, а не табу. Але ми боремося не лише за себе. На кону – майбутнє Європи та світу. Заради майбутнього зло має бути зупинене. Непокаране воно завжди повертається», – резюмував керівник Офісу Президента.