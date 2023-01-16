Андрій Єрмак у Давосі закликав партнерів підтримати ініціативу зі створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак наголосив на важливості створення спеціального міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ проти України для притягнення до відповідальності російського керівництва і всіх злочинців, а також приєднання до цього процесу країн світу, зокрема ЄС. Про це він заявив під час онлайн-виступу на відкритті дискусійної програми проекту Ukraine is You у Давосі.

Керівник Офісу Глави держави також закликав партнерів долучитися до розробки та застосування механізмів, які дали б змогу конфіскувати активи Росії для компенсації за завдані війною збитки.

«Жодна перемога не є повною без відновлення справедливості. Це означає, що винні мають бути покарані, а збитки, яких вони завдали, мають бути відшкодовані. Повторенню злочину необхідно запобігти», – заявив Андрій Єрмак.

«У нашому випадку справедливість досягається через суд над тими, хто скоїв воєнні злочини», – додав він.

За словами очільника Офісу Президента, Україна зафіксувала 80 тис. злочинів, скоєних російськими окупантами, зокрема вбивство понад 9 тис. мирних жителів, серед яких 453 дітей. І це лише ті факти, які встановлені на сьогодні.

«Однак, на жаль, масштаби трагедії набагато більші: майже в кожному звільненому місті чи селі ми знаходимо докази катувань та довільних страт. Тисячі вбитих невинних людей, сотні зруйнованих населених пунктів та знесених об'єктів інфраструктури. Про це йдеться у численних міжнародних рішеннях та резолюціях. Ми не пробачимо жодного поранення, забраного життя, жодної зруйнованої оселі, жодної сльози української дитини. Кожен злочинець буде притягнутий до відповідальності», – наголосив Андрій Єрмак.

Він нагадав, що притягнення злочинців до відповідальності передбачає українська формула миру, представлена Президентом Володимиром Зеленським на саміті G20.

Керівник Офісу Глави держави акцентував: важливе не лише притягнення до відповідальності тих, хто скоїв воєнний злочин – солдатів, які прийшли на українську землю вбивати, чи ракетників, які запускають ракети по мирних містах, а й найвищих посадових осіб, котрі розпалили війну й дали дозвіл на злочин агресії.

Як наголосив Андрій Єрмак, Україна знає, як притягнути до відповідальності всіх згаданих осіб, однак у цьому процесі потрібна підтримка світової спільноти.

«Щоб відновити міжнародний порядок і повагу до міжнародного права, нам потрібна ваша допомога. Разом ми можемо повернути світ до світла з темряви, у яку його тягне імперія, що вмирає. Ми творимо історію разом. І від ваших спільних зусиль залежить, наскільки жорстко та як швидко ми зможемо розправитися з цими нелюдами, що скоюють жахливі звірства у XXI столітті», – переконаний очільник Офісу Глави держави.

Він акцентував, що Генеральна Асамблея ООН уже визнала Росію державою-агресором, але для покарання найвищого політичного керівництва Росії за злочин агресії потрібен саме спеціальний міжнародний трибунал, оскільки Міжнародний кримінальний суд не має відповідної юрисдикції. І Україна разом із державами-партнерами робить усе можливе для створення такого трибуналу, заявив керівник Офісу Президента.

Іншим варіантом Андрій Єрмак назвав кваліфікацію Радою Безпеки ООН дій Росії як акту агресії та передачу справи до Міжнародного кримінального суду. Але Росія все ще має право вето в Радбезі ООН, тож настав час позбавити терористичну державу будь-яких прав в Організації Об'єднаних Націй за неодноразове порушення всіх правил міжнародної спільноти, переконаний Андрій Єрмак.

За словами очільника Офісу Президента України, ініціативу зі створення спеціального трибуналу підтримують ПАРЄ, Європарламент, Парламентська асамблея НАТО, Сейм Литви, парламенти Естонії, Нідерландів, Чехії та Латвії. Аналогічні рішення ухвалюються у США та ФРН. Європейська рада розпочала роботу над механізмом створення трибуналу.

«Але зараз ми як ніколи потребуємо консолідованої міжнародної підтримки для ухвалення резолюції Генеральної Асамблеї ООН щодо створення трибуналу. Просимо всі цивілізовані держави приєднатися до цієї ініціативи», – заявив він.

Не менш важливим очільник Офісу Президента назвав і питання відшкодування збитків, завданих російською армією українським громадянам. Він повідомив, що, за наявними на сьогодні даними, Росія зруйнувала 54 тис. житлових будинків, понад 2 тис. навчальних закладів, 418 лікарень, 316 пам'яток культури, 88 церков, майже 4 тис. об'єктів інфраструктури. Також у переліку – тисячі промислових підприємств, складів, АЗС, торговельних центрів та інших об'єктів, і цей список постійно збільшується.

«Генеральна Асамблея ООН уже погодила концепцію компенсаційного механізму. Вона передбачає створення міжнародного реєстру збитків, міжнародної компенсаційної комісії та компенсаційного фонду, який фінансуватиметься здебільшого за рахунок російських активів, включно із золотовалютними резервами. Закликаємо наших партнерів ухвалити зміни до національного законодавства щодо конфіскації активів та передачі їх до компенсаційного фонду», – сказав Андрій Єрмак.

Він також наголосив на важливості приєднання країн G7 до міжнародної угоди про створення реєстру збитків та компенсаційної комісії, яку Україна запропонує спільно з Нідерландами.

«Ми закликаємо всі цивілізовані країни стати на захист справедливості. Знову ж таки, необхідні дві речі: спеціальний міжнародний трибунал і законодавство для відшкодування збитків, завданих російською агресією. Свобода неможлива без сильного правосуддя. Зробімо так, щоб воно працювало, щоб той чи інший диктатор не повторив спробу вторгнення в суверенну державу. Об'єднані та сильні, ми здатні їх зупинити», – резюмував керівник Офісу Президента.