Андрій Єрмак у межах постійного діалогу провів розмову з головним радником Президента Бразилії

У межах постійного діалогу та у продовження зустрічі Президента України Володимира Зеленського й Президента Бразилії Лули да Сілви в Нью-Йорку керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак провів телефонну розмову з головним радником Президента Федеративної Республіки Бразилія Селсо Аморімом.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про ситуацію на фронті.

Сторони також обговорили ситуацію на Близькому Сході.

Крім того, керівник Офісу Президента розповів Селсо Аморіму про підготовку третьої зустрічі радників із національної безпеки на Мальті щодо реалізації Української формули миру.