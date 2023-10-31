Андрій Єрмак у межах постійного діалогу провів розмову з радником із питань національної безпеки Прем’єр-міністра Індії

За дорученням Глави держави керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у межах постійного діалогу провів телефонну розмову з радником із питань національної безпеки Прем’єр-міністра Республіки Індія Аджитом Кумаром Довалом.

Співрозмовники обговорили результати третьої зустрічі на рівні радників із нацбезпеки та дипломатичних радників щодо відновлення сталого й справедливого миру на основі Української формули миру, що відбулася на Мальті 28–29 жовтня. Сторони погодилися, що зустріч була ефективною та мала конкретні результати.

Андрій Єрмак висловив Аджиту Кумару Довалу подяку за особисте залучення до консультацій із самого їхнього початку та, зокрема, за участь його заступника в третій зустрічі на Мальті, де обговорювалися ті п’ять пунктів Формули, до яких Індія виявляє найбільший інтерес.

«Індія бере незмінну участь в усіх зустрічах радників із нацбезпеки – в Копенгагені, Джидді та на Мальті. Це демонстрація дружньої підтримки й твердої відданості Індії принципам справедливого миру, відновлення дії Статуту ООН та міжнародного права», – наголосив керівник Офісу Президента.

Радник Прем’єр-міністра Індії відзначив прогрес консультацій щодо імплементації окремих пунктів Формули миру Президента Володимира Зеленського.

Андрій Єрмак поінформував співрозмовника про поточну ситуацію на фронті. Сторони погодилися й надалі продовжувати конструктивний діалог у контексті цьогорічного головування Індії в «Групі двадцяти» (G20) та інших важливих питань міжнародного порядку денного.