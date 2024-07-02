Андрій Єрмак у Вашингтоні обговорив із помічником Президента США підготовку до саміту НАТО та підтримку України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час візиту до Вашингтона зустрівся з помічником Президента США, радником з національної безпеки віцепрезидента США Філом Гордоном.

Співрозмовники обговорили результати Саміту миру, що відбувся 15–16 червня у Швейцарії, та подальші кроки для встановлення справедливого миру.

Керівник Офісу Президента відзначив важливу роль участі в Саміті віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Андрій Єрмак та Філ Гордон обговорили підготовку до саміту НАТО, що відбудеться 9–11 липня у Вашингтоні, та підтримку США у захисті України від російської військової агресії.