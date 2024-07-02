Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Робимо все, щоб збільшити імпорт електроенергії, і це має бути європейське рішення — звернення Президента України
Робимо все, щоб збільшити імпорт електроенергії, і це має бути європейське рішення — звернення Президента України

2 липня 2024 року - 18:21

Переглянути всі відео
ностанні новини

Андрій Єрмак у Вашингтоні обговорив із помічником Президента США підготовку до саміту НАТО та підтримку України

3 липня 2024 року - 11:05

Українська делегація розпочала візит до США та зустрілася з Ентоні Блінкеном

2 липня 2024 року - 21:20

Робимо все, щоб збільшити імпорт електроенергії, і це має бути європейське рішення — звернення Президента України

2 липня 2024 року - 18:18

Україна та Чехія провели черговий раунд переговорів щодо двосторонньої безпекової угоди

2 липня 2024 року - 16:37

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Києві
Зустріч Президента України з Прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном у Києві

2 липня 2024 року - 15:15

Перейти до всіх галерей

Андрій Єрмак у Вашингтоні обговорив із помічником Президента США підготовку до саміту НАТО та підтримку України

3 липня 2024 року - 11:05

Андрій Єрмак у Вашингтоні обговорив із помічником Президента США підготовку до саміту НАТО та підтримку України

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час візиту до Вашингтона зустрівся з помічником Президента США, радником з національної безпеки віцепрезидента США Філом Гордоном.

Співрозмовники обговорили результати Саміту миру, що відбувся 15–16 червня у Швейцарії, та подальші кроки для встановлення справедливого миру.

Керівник Офісу Президента відзначив важливу роль участі в Саміті віцепрезидентки США Камали Гарріс.

Андрій Єрмак та Філ Гордон обговорили підготовку до саміту НАТО, що відбудеться 9–11 липня у Вашингтоні, та підтримку США у захисті України від російської військової агресії.

Версія для друку