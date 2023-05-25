Андрій Єрмак: Україна стане членом НАТО, коли дозволятиме безпекова ситуація

Країни-партнери, яких Україна хоче бачити гарантами своєї безпеки на шляху до членства в НАТО, підтримують надання таких гарантій, нині обговорюється форма їхнього закріплення. Про це заявив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час спілкування з представниками ЗМІ в Києві.

Він зауважив, що всі лідери держав-партнерів мають для ознайомлення проект Київського безпекового договору. Андрій Єрмак зазначив, що Україна виступає за напрацювання документа, в основі якого будуть найкращі позиції як Київського безпекового договору, так і пакетів домовленостей, що укладалися й ефективно працюють в інших країнах.

Керівник Офісу Президента наголосив, що гарантії безпеки діятимуть до моменту вступу нашої країни в НАТО: «Амбіції України щодо членства в Альянсі залишаються незмінними, тож триває робота над позиціями задля підтримки нашого євроатлантичного курсу».

«У мене немає сумнівів, що в перспективі Україна буде членом НАТО. Але ми реалісти. Розуміємо, що це точно станеться, коли безпекова ситуація дозволятиме», – додав Андрій Єрмак.

«Наші очікування від саміту у Вільнюсі зводяться до двох ключових пріоритетів: фіксація в тому чи іншому вигляді безальтернативності того, що ми на шляху до членства в НАТО, а до вступу в Альянс – отримання гарантій безпеки», – наголосив керівник Офісу Глави держави.

Окремо він розповів про підсумки участі Президента Володимира Зеленського в саміті Ліги арабських держав у Саудівській Аравії та саміті країн «Великої сімки» в Японії. За його словами, розвиток відносин з арабськими країнами та державами Глобального Півдня нині важливий для України, тож триває копітка робота одразу за багатьма напрямами.

«Упевнений, що в нас будуть партнерські відносини із Саудівською Аравією на різних рівнях. Вони вже надавали нам гуманітарну допомогу і, думаю, продовжать це робити», – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента зазначив, що позитивно оцінює можливу участь цієї країни в реалізації української формули миру та в Глобальному саміті миру.

За словами Андрія Єрмака, двосторонні зустрічі, які провів Володимир Зеленський під час саміту Ліги арабських держав, стануть початком важливої співпраці, тож очікуються візити представників країн арабського світу в Україну.

«Вони готові інвестувати вже зараз, навіть не чекаючи закінчення війни. Це дуже важливо для нас. Завдяки цьому ми стаємо впливовими гравцями, зокрема в цьому регіоні», – резюмував він.