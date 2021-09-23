Андрій Єрмак: Україна виступає за проведення зустрічі лідерів держав Нормандського формату найближчим часом, до закінчення каденції Ангели Меркель

Тривають консультації щодо проведення чергової зустрічі лідерів держав – учасниць Нормандського формату найближчим часом. Україна виступає за те, щоб ця зустріч відбулася до закінчення каденції канцлера Федеративної Республіки Німеччина Ангели Меркель. Про це заявив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

«Тривають консультації в Нормандському форматі. Відбуваються відеоконференції між усіма чотирма сторонами, представники Німеччини зустрічаються з росіянами, представники Франції; українська сторона проводить зустрічі з представниками Німеччини і Франції. І ми сьогодні працюємо над тим, щоб зустріч лідерів держав Нормандського формату відбулася ще до кінця каденції пані Меркель», – зазначив він.

На думку Андрія Єрмака, це було б справедливо, адже Ангела Меркель дуже багато зробила для мирного врегулювання ситуації на Донбасі, і до того ж на сьогодні лише двоє з чотирьох лідерів «Нормандської четвірки» були присутні під час підписання Мінських домовленостей.

«Для нас дуже важливо, щоб така зустріч дійсно відбулася найближчим часом. Консультації тривають», – сказав керівник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак також переконаний, що для всього цивілізованого світу сьогодні зрозуміло, що Україна дотримується Мінських домовленостей, попри протилежні заяви Російської Федерації.

«У нас багато питань щодо цих домовленостей, але ми – відповідальна країна, цей документ був підписаний від імені нашої країни», – зазначив він.

Щодо перспективи прямих переговорів Президента України з Президентом Росії, Андрій Єрмак нагадав, що Володимир Зеленський сам звернувся до Володимира Путіна із закликом щодо проведення такої зустрічі.

«Безумовно, важливо, щоб ці переговори відбулися. Але ми чуємо від офіційних осіб Росії, що їх щось не влаштовує: чи то немає порядку денного, чи ці питання вони будуть обговорювати, а ці – не готові проговорювати. Але мені здається, що наші відносини перебувають на такій стадії, коли просто треба виконувати й поважати норми міжнародного права, визнані кордони, сідати й говорити про це, якщо є бажання та політична воля припинити війну», – пояснив керівник Офісу Президента.