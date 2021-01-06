Андрій Єрмак взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів «Нормандської четвірки»

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у складі української делегації взяв участь у зустрічі політичних радників лідерів держав – учасниць Нормандського формату, яка відбулася у вівторок у Німеччині.

Під час консультацій, які тривали понад шість годин, радники лідерів «Нормандської четвірки» обговорили стан виконання домовленостей, досягнутих очільниками Німеччини, Франції, України та Росії під час саміту в Парижі у грудні 2019 року.

Зокрема, сторони торкнулися всіх питань порядку денного – від безпекових до гуманітарних. Дискусія мала непростий, але конструктивний характер.

Усі сторони відзначили важливість дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.

Під час зустрічі українська сторона акцентувала увагу на безпекових питаннях і на необхідності посилення безпекової складової домовленостей.

Андрій Єрмак подякував німецькій стороні за організацію зустрічі, а також висловив подяку партнерам з Німеччини та Франції за підтримку України на шляху до встановлення миру на Донбасі.

У зустрічі також брала участь спецпредставниця голови ОБСЄ в Тристоронній контактній групі з урегулювання російсько-українського конфлікту на Донбасі Хайді Грау.

Наразі оголошено перерву, продовження зустрічі на рівні політичних радників – у п'ятницю, 22 січня.