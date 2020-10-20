Андрій Єрмак: Якщо дізнаюся, що хтось прикривається моїм ім’ям і робить протизаконне, моя реакція буде жорстокою

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак заявляє, що готовий жорстко реагувати на спроби будь-кого прикриватися його ім’ям під час вчинення корупційних діянь чи інших порушень закону.

В ефірі програми «VIP з Наталією Мосейчук» на телеканалі «1+1» він наголосив, що не має так званих любих друзів – наближених людей, до яких застосовуються більш м'які вимоги.

«Якщо, наприклад, згадати Миколу Тищенка (народний депутат з фракції «Слуга Народу». – Ред.), то, якщо з ним щось трапиться, йому буде потрібна допомога з точки зору здоров’я, з точки зору його близьких, безумовно, я прийду йому на допомогу. Але цього ніколи не буде, якщо це стосуватиметься корупції, порушення закону. Тут моя позиція є принциповою», – сказав керівник Офісу Президента України.

Андрій Єрмак розповів, що мав розмову з Миколою Тищенком, під час якої наголосив на неприпустимості використання імені керівника Офісу Глави держави задля уникнення відповідальності за якісь протиправні дії.

«Якщо я колись дізнаюся, що хтось прикривається моїм ім’ям, щось робить протизаконне, корупційне від мого імені, повірте – моя реакція буде більш жорстокою, ніж навіть реакція правоохоронних органів», – заявив Андрій Єрмак.