Андрій Єрмак за дорученням Президента України відвідав Італію та Ватикан

Дорогою з Франції за дорученням Глави держави керівник Офісу Президента Андрій Єрмак здійснив робочу поїздку до Італійської Республіки та Ватикану.

У Ватикані Андрій Єрмак зустрівся з Папою Римським Франциском, якому подякував за підтримку України та нашого народу в цей складний час.

Керівник Офісу Глави держави розповів Його Святості про Формулу миру Президента Володимира Зеленського та про підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії.

Особливу увагу під час розмови приділили поверненню українських дітей, які були примусово вивезені державою-агресоркою РФ.

Папа Франциск висловив підтримку Україні.

Із Державним секретарем Святого Престолу кардиналом Пʼєтро Пароліном Андрій Єрмак обговорив його участь у Глобальному саміті миру і роль Святого Престолу в реалізації гуманітарних пунктів Української формули миру.

Також керівник Офісу Президента зустрівся з головою Єпископської конференції Італії кардиналом Маттео Дзуппі, подякував за його місію та зусилля в поверненні незаконно депортованих українських дітей.

Андрій Єрмак обговорив з Маттео Дзуппі підготовку до Глобального саміту миру у Швейцарії та бачення Президентом України шляху досягнення справедливого й довготривалого миру.

Під час зустрічі з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо Андрій Єрмак обговорив майбутню участь України в саміті G7, а також підготовку до Саміту миру та важливість залучення до участі в ньому країн Глобального Півдня.

Андрій Єрмак й Адольфо Урсо відзначили важливість розвитку діалогу Президента України Володимира Зеленського та Премʼєрки Італії Джорджі Мелоні, зокрема щодо економічної співпраці між підприємствами ОПК обох країн.

Генеральній директорці Департаменту розвідки та безпеки Італії, шерпі Італії в G7 та G20 Елізабетті Беллоні Андрій Єрмак подякував за збереження питання російської агресії проти України серед головних пріоритетів головування Італії в «Групі семи».

З дипломатичним радником Прем’єр-міністра Італії Фабріціо Саджо керівник Офісу Президента також обговорив питання, пов’язані з майбутнім самітом G7 та Глобальним самітом миру.

Під час зустрічей у Міністерстві оборони Італії Андрій Єрмак подякував за передання оборонної допомоги, насамперед систем ППО.

Від імені Офісу Президента він наголосив на важливості захисту та підготовки критичної інфраструктури до зимового періоду, а також вивчення можливостей спільного виробництва в секторі ОПК.