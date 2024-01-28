Андрій Єрмак за результатами зустрічі з Петером Сіярто в Ужгороді: Сьогодні зробили потужний крок до проведення зустрічі Прем’єр-міністра Угорщини та Президента України

В Ужгороді відбулася зустріч керівника Офісу Президента Андрія Єрмака, міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби з міністром закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петером Сіярто.

Переговори відбулися як у вузькому колі, так і в розширеному форматі.

З українського боку участь у перемовинах також узяли: заступники керівника Офісу Президента України Олексій Кулеба та Ростислав Шурма, перший заступник міністра освіти і науки України Євген Кудрявець, заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Сергій Деркач, голова Закарпатської ОВА Віктор Микита, голова підкомітету Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина, заступник голови Державної служби з питань етнополітики та свободи совісті Ігор Лоссовський, радниця керівника Офісу Президента України Дарія Зарівна.

Під час спілкування з представниками ЗМІ за результатами переговорів з угорською делегацією Андрій Єрмак заявив, що зустріч була продуктивною, а розмова – надзвичайно відвертою й чесною.

«Сьогодні обидві сторони абсолютно чітко сказали про те, що є зацікавленість у проведенні зустрічі на рівні Прем’єр-міністра Угорщини та Президента України. Вважаю, що ми сьогодні зробили потужний крок до цієї зустрічі. Безумовно, ми всі зацікавлені, щоб ця зустріч була успішною й справді відкрила нову сторінку в наших відносинах», – розповів він.

Керівник Офісу Президента висловив сподівання на зміцнення українсько-угорських відносин. За словами Андрія Єрмака, Україна прагне, щоб зустріч Володимира Зеленського та Віктора Орбана була результативною, і сьогодні розпочато її підготовку.

«Про конкретну дату ми сьогодні не говорили. Але обидві сторони висловили зацікавленість, щоб така зустріч відбулася якомога швидше», – сказав очільник Офісу Глави держави.

Андрій Єрмак зазначив, що під час зустрічі обговорювалася реалізація Формули миру Володимира Зеленського. Керівник Офісу Президента подякував Угорщині за участь її представників у зустрічах радників із питань національної безпеки та політичних радників, зокрема в Давосі.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що під час зустрічі в Ужгороді було обговорено всі важливі питання порядку денного. Він наголосив на обопільному інтересі України та Угорщини розвивати добросусідські відносини.

Українська сторона подякувала Угорщині за гуманітарну допомогу, яка надається з початку повномасштабного вторгнення Росії. Йдеться, зокрема, про прихисток українських громадян, зокрема дітей, а також лікування військовослужбовців.

Представники української делегації також висловили подяку Угорщині за компроміс у рішенні щодо відкриття переговорів про членство України у Європейському Союзі. Сторони обговорили подальшу взаємодію в напрямку інтеграції України до ЄС.

На зустрічі також ішлося про євроатлантичну інтеграцію України. Окремо учасники зупинилися на питаннях секторальної співпраці між державами, зокрема у сфері логістики, розвитку транспортного сполучення, енергетичній та фінансовій галузях.

«Домовилися, що відповідні наші міністерства та відомства проведуть предметні секторальні переговори щодо кожного з проєктів, які озвучувалися, і представлять на розгляд урядів і лідерів наших країн дорожні карти, за якими будуть рухатися до їх виконання», – повідомив Дмитро Кулеба.

Також, за його словами, українська та угорська сторони погодилися з необхідністю врегулювати питання захисту прав національних меншин. На прохання України Угорщина передала перелік питань щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин.

«Ми цей перелік отримали й домовилися, що під егідою двох міністерств закордонних справ зберемо спеціальну комісію, яка через десять днів має представити на розгляд урядів двох країн, як і що з того переліку потребує розв’язання або вже врегульовано, щоб ми внесли остаточну ясність», – очільник МЗС України.

«Ми хочемо мати цю дискусію на двосторонньому рівні, щоб остаточно врегулювати питання, яке принципово вже вирішено, в інтересах всіх національних меншин, які проживають в Україні, зокрема й угорської», – додав він.

Зі свого боку Петер Сіярто подякував керівнику Офісу Президента та міністру закордонних справ України за гостинність і можливість детально обговорити різні теми. Він також відзначив голову Закарпатської ОВА Віктора Микиту, який сприяє тому, що на Закарпатті угорці та громадяни України інших національностей живуть у мирі.

Петер Сіярто зазначив, що з початку цієї війни Угорщина завжди говорила про підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

«Ми засуджуємо війну й хочемо, щоб у нас по сусідству якомога швидше настав мир», – сказав він.

Міністр закордонних справ Угорщини наголосив, що під час зустрічі обговорювалися, зокрема, питання, пов’язані з життям угорської громади. Він повідомив, що угорська сторона представила відповідні пропозиції.

Крім того, Петер Сіярто відзначив важливість переговорів щодо розширення можливостей контрольно-пропускних пунктів на кордоні, а також спільної мети побудувати новий міст через Тису.

«Ми сьогодні прибули в Україну з метою відновити довіру в наших двосторонніх відносинах. Думаю, що ми можемо погодитися з тим, що нам вдалося зробити кроки в цьому напрямку. Перед нами ще довгий шлях, треба багато працювати, і ми з угорського боку готові цю роботу виконати й готові до подальшої спільної роботи», – наголосив він.

Голова угорського МЗС запевнив, що Угорщина зацікавлена в тому, щоб з Україною також були добросусідські відносини.