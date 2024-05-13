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Андрій Єрмак закликав амбасадорів UNITED24 підтримати Глобальний саміт миру

14 травня 2024 року - 09:14

Андрій Єрмак закликав амбасадорів UNITED24 підтримати Глобальний саміт миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся в онлайн-форматі з амбасадорами фандрейзингової платформи UNITED24.

Він подякував амбасадорам за підтримку України з перших днів повномасштабного російського вторгнення й розповів про підготовку до Глобального саміту миру. Андрій Єрмак закликав поширювати ідею проведення Саміту та інформацію про нього.

«Разом із нашими результатами на полі бою, успіхами в дипломатії Глобальний саміт миру має надзвичайну важливість», – сказав керівник Офісу Президента.

Він наголосив, що учасники Саміту розроблять рамки плану відновлення справедливого миру для України, який має запобігти новим спробам агресії проти нашої держави. Очільник Офісу Президента також зазначив, що Саміт миру має закласти підвалини для подолання криз, які спровокувала ця війна.

«Сенс дуже простий: якщо ви справді хочете припинити вбивства українців, українських дітей, ваші лідери мають бути на цьому Саміті», – наголосив Андрій Єрмак.

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