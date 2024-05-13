Андрій Єрмак закликав керівників та інших представників зарубіжних університетів поширювати інформацію про Глобальний саміт миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів онлайн-зустріч із керівниками та іншими представниками близько 40 зарубіжних університетів, які співпрацюють з українськими закладами вищої освіти. На зустрічі також були присутні міністр освіти і науки Оксен Лісовий, ректори провідних ЗВО України.

Андрій Єрмак наголосив, що перемога України у війні, відновлення справедливого миру на нашій землі, повернення військовополонених і незаконно депортованих дітей – основні пріоритети для Президента Володимира Зеленського та його команди.

Керівник Офісу Глави держави розповів представникам світової університетської спільноти про підготовку до Глобального саміту миру, який відбудеться 15–16 червня у Швейцарії.

«Уже багато світових лідерів погодилися бути присутніми на цьому Саміті. Але наша мета – зібрати якомога більше країн. Тому що ми хочемо, щоб відкрито, за єдиним столом усі відповідальні держави світу, які поважають міжнародне право та Статут ООН, разом створили план, який приніс би справедливий мир для України», – зазначив він.

Андрій Єрмак також зауважив, що на Глобальному саміті миру планують узгодити спільну позицію щодо трьох важливих для всього світу питань, які постали у зв’язку з агресивною війною РФ проти України: продовольча та ядерна безпека, повернення всіх незаконно депортованих українських дітей і військовополонених додому.

«Я прошу вас долучитися до поширення інформації про Глобальний саміт миру. Використати ваш вплив, контакти, можливості, щоб нас почули. Сьогодні є реальний шанс зробити дуже важливий крок до завершення цієї жахливої війни», – наголосив керівник Офісу Президента.