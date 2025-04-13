Андрій Єрмак закликав країни G7 посилити тиск на Росію для припинення вогню та встановлення справедливого миру

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів відеоконференцію з радниками з питань національної безпеки лідерів країн «Групи семи». Участь у розмові також узяли заступник очільника Офісу Глави держави Ігор Жовква та радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Андрій Єрмак поінформував про те, що внаслідок подвійного удару балістичними ракетами по Сумах загинуло 34 людини, ще понад сто зазнали поранень. Цей злочин був спланований, адже ракети були спрямовані по центру міста у Вербну неділю. Четвертого квітня Росія завдала балістичного удару по Кривому Рогу. Ця атака забрала життя 19 людей, серед яких дев’ять дітей.

«Вони використовують терор як повідомлення. Зрозуміло, що вони хочуть продовжувати цю війну. Неважливо, що вони вам кажуть. Вони знову й знову намагатимуться завоювати Україну. І таких спроб теракту буде більше. Маючи справу з росіянами, ми повинні пам’ятати, що вони безжальні. Не шукайте доброї волі – не знайдете», – сказав він.

Керівник Офісу Президента подякував представнику кожної з країн за реакцію лідерів на трагедію в Сумах. Усі учасники розмови засудили російську атаку та висловили співчуття родинам загиблих.

На тлі постійних російських ракетних ударів по цивільних українцях Андрій Єрмак закликав країни G7 посилити тиск на РФ.

«Щоб досягти справжнього припинення вогню й тривалого миру, нам потрібно примусити їх, а не просити. Є один шлях – більш руйнівні санкції проти Росії, посилення політичного тиску, більше оборонної допомоги Україні та її швидкий вступ до ЄС. Інші шляхи дадуть Росії змогу імітувати мирний процес, затягуючи війну», – наголосив він.

Представники країн G7 погодилися з необхідністю тиску на Росію, зокрема санкційного, повного припинення вогню та реалізації гуманітарних кроків: звільнення військових і цивільних полонених та повернення незаконно депортованих дітей.