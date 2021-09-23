Андрій Єрмак закликав учасників робочої зустрічі щодо судової реформи до відкритого діалогу задля якомога швидшого впровадження необхідних змін

В Офісі Президента відбулася робоча зустріч за участю послів країн «Великої сімки» (G7) щодо стану імплементації судової реформи в Україні.

Відкрив зібрання керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, який наголосив, що проведення судової реформи є пріоритетом Президента Володимира Зеленського та його команди.

«Я впевнений, що мета в нас усіх одна – це прозора, чесна, справедлива судова система, яку ми хочемо побудувати в нашій країні. І це неможливо зробити, якщо ми не будемо відкрито, чесно спілкуватися один з одним і вирішувати будь-які питання в колі однодумців і друзів нашої країни», – сказав він.

Андрій Єрмак вважає, що такі зустрічі – як за участю послів країн G7, так і на технічному рівні – мають стати регулярними.

Він зазначив, що Володимир Зеленський дуже зацікавлений у тому, щоб судова реформа відбувалася такими самими темпами, як і інші перетворення в країні.

«Ми розуміємо, що іноді – це процес, іноді неможливо зробити швидше, ніж це є в межах чинного законодавства, але максимально стислі строки проведення судової реформи є пріоритетом для Президента», – зауважив Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Глави держави подякував міжнародним партнерам і Раді суддів України за номінування кандидатів до конкурсної комісії для відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Він сподівається, що цей орган незабаром розпочне роботу.

«І хотів би попросити, щоб усі питання, які є, ми дійсно вирішували на цьому майданчику. Ми проти будь-яких формальних зустрічей, давайте спілкуватися відкрито, критикувати відкрито. Я думаю, що ми всі заклали основу для судової реформи, і сьогодні нарешті нам потрібно всі технічні питання, сумніви, непорозуміння вирішувати відкрито, спільно, із залученням наших міжнародних партнерів», – наголосив Андрій Єрмак.

Заступник керівника Офісу Президента Андрій Смирнов зазначив, що судова реформа, яка є однією з найскладніших у країні, зрушила з місця.

«Перекажу тезу, яку почув від Президента: не потрібно випробовувати на міцність нерви, сподівання та очікування всіх зацікавлених у проведенні цієї важливої реформи. Тому закликаю всіх до активної та професійної дискусії», – додав він.

Голова Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності, очільник Комісії з питань правової реформи при Президентові Сергій Іонушас зазначив, що до списку кандидатів до Етичної ради були включені відомі іноземні судді у відставці й прокурори, які мають бездоганну ділову репутацію та професійний досвід. Водночас темпи відбору кандидатів не відповідають очікуванням суспільства та пропозиціям Глави держави й парламенту.

Сергій Іонушас поінформував учасників засідання про звернення голови Венеціанської комісії Джанні Букіккіо із закликом утриматися від будь-яких дій, що затягують відбір кандидатів і можуть завдати шкоди створенню незалежної судової системи України.

Народний депутат констатував, що Рада суддів досі не визначила трьох кандидатів до Етичної ради. За словами Сергія Іонушаса, якщо суддівське самоврядування тривалий час не зможе обрати своїх кандидатів, Верховна Рада буде змушена дати відповідь на цей виклик.

«Я хотів би закликати представників Ради суддів якнайшвидше завершити всі необхідні процедури для відбору кандидатів до Етичної ради. Це важлива подія, якої ми всі чекаємо», – сказав він.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань правової політики Андрій Костін закликав не поширювати міфи щодо судової реформи.

«Верховна Рада оголосила конкурс на дві вакантні посади у Вищій раді правосуддя (ВРП), подані документи від 25 кандидатів, серед яких майже половина – чинні судді та судді у відставці, які не бояться перевірки Етичною радою», – зазначив народний депутат.

Також, на його думку, перевірка нових кандидатів до Вищої ради правосуддя та чинних членів ВРП може здійснюватися паралельно Етичною радою, яка має відповідну автономію та може організувати свою роботу таким чином, щоб не ставити під загрозу дієздатність ВРП.

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вважає, що процес проведення судової реформи має прискоритися, оскільки його нинішній темп не сприяє реалізації необхідних змін.

«Закон, про який ми сьогодні говоримо, готувався тривалий час, тому ми зараз упевнені, що він має бути виконаний, а не змінюватися. Він є важливим, зокрема, для євроатлантичних амбіцій України, євроінтеграції, хорошої співпраці зі Світовим банком і Міжнародним валютним фондом», – зауважила вона.

Зі свого боку голова Ради суддів України Богдан Моніч запевнив, що цей орган попри висловлені ним застереження продовжує рухатися в напрямку виконання вимог законодавства.

«Ми будемо виконувати закон, незалежно від того, чи будуть вноситися в нього якісь зміни. Ми сподіваємося, що до кінця жовтня зможемо обрати своїх кандидатів до Етичної ради», – зазначив Богдан Моніч.

Голова Верховного Суду Валентина Данішевська наголосила, що судова система хоче змін, але вона не повинна втратити суб’єктність, а держава не може існувати без судової влади.