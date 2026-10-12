Євросоюз запровадив найбільший санкційний пакет проти Росії, до якого увійшло близько 1600 фізичних та юридичних осіб, пов’язаних із російським ВПК

Європейський Союз запровадив найбільший санкційний пакет проти російських підприємств, що виробляють балістичні ракети, засоби зв’язку, електроніки, радіонавігації, спеціальну техніку, а також пов’язані з машинобудуванням і суднобудуванням, та їхніх керівників.

Президент України Володимир Зеленський подякував Президенту Європейської ради Антоніу Кошті, Президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн, високій представниці Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Каї Каллас і всім державам – членам ЄС за схвалення цього пакета санкцій Євросоюзу проти військово-промислового комплексу Росії.

«Усе більш очевидно, що Росія не хоче погоджуватися на запропоноване Сполученими Штатами енергетичне припинення вогню і має намір продовжувати свої терористичні повітряні атаки проти наших людей і громад. Тільки сьогодні росіяни атакували шість енергооб’єктів в Україні. По всій країні поранено 33 людини. Ось що відбувається, коли Росія бачить перспективу збільшення доходів для своєї воєнної машини», – написав Глава держави в соціальних мережах.

Володимир Зеленський наголосив, що більший тиск на російських суб'єктів, зокрема тих, що залучені до виробництва балістичних ракет і «шахедів», – це правильний і необхідний сигнал, якщо є серйозна налаштованість закінчити російську війну.

До санкційного списку Євросоюзу ввійшло 826 юридичних осіб. Більшість із них – пропозиції, які європейським партнерам передала Україна. Зокрема, це акціонерне товариство «Салют», залучене до виготовлення ракет Х-59 та балістичних ракет РМ-48У; завод «Елекон», що є важливим підприємством у ланцюжку виготовлення балістичних ракет «Іскандер-М», ракет Х-101 і систем управління винищувачів Су-35 і Су-57; «Златоустівський машинобудівний завод», що постачає ракетні корпуси для фугасних бойових частин, виготовляє стратегічні ракети для морського флоту РФ і залучений до космічної галузі; «Світлана-Напівпровідники» та «ВЗПП-Мікрон» – одні з найважливіших виробників мікроелектроніки військового призначення в Росії, зокрема для ракет, ППО та радіоборотьби.

Санкції також запроваджено проти 743 фізичних осіб. Серед них – керівники підприємств, які працюють на російський військово-промисловий комплекс: гендиректор конструкторського бюро «Рубін», одного з ключових російських розробників атомних підводних човнів, зокрема стратегічних ракетоносців, Ігор Вільніт; гендиректор головної російської верфі з будівництва атомних підводних човнів «Севмаш» Михайло Будніченко; керівник «Російських космічних систем», що забезпечують навігацію для ракет, дронів та космічного зв’язку російських окупантів, Дмитро Автайкін; гендиректор великого російського виробника компʼютерної техніки та ІТ-рішень «Акваріус», який створює комп'ютерну інфраструктуру для окупантів, спецслужб та оборонних заводів, Ігор Янакевич.

Також сьогодні Євросоюз запровадив санкції проти 77 осіб, які брали участь у незаконних «виборах» до Держдуми РФ на тимчасово окупованих територіях України, а також члени Центрвиборчкому РФ.

Санкції запроваджені, зокрема, проти колишнього в. о. Прем’єр-міністра України та ексголови НБУ Сергія Арбузова, який цьогоріч балотувався до російської Держдуми; російського космонавта, політична діяльність якого спрямована на легітимізацію окупації українських територій, Олега Новицького; російської пропагандистки Ірини Куксенкової.

Україна наголошує, що послідовне посилення санкцій проти російського ВПК є важливою складовою обмеження можливостей Росії продовжувати агресію проти України. Водночас важливо й надалі обмежувати доступ до критичних компонентів і технологій та посилювати контроль за дотриманням санкцій.